Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νέα δεδομένα, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν δυσανάλογα την περιοχή.

Το μέγιστο επίπεδο πάγου φέτος καταγράφηκε στις 15 Μαρτίου, μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι πέρυσι.



Η έκταση του πάγου έπεσε στα 14,29 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, «σπάζοντας» το αρνητικό ρεκόρ της περασμένης χρονιάς, που ανήλθε 14,31 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC) του Κολοράντο.

Είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί σε 48 χρόνια δορυφορικής παρακολούθησης. Αρνητικά ρεκόρ είχαν επίσης σημειωθεί το 2016, το 2017 και το 2018.

Ο αδύναμος σχηματισμός πάγου φέτος «δίνει ένα προβάδισμα για την εαρινή και καλοκαιρινή περίοδο τήξης» δήλωσε ο ανώτερος ερευνητής του NSIDC, Γουόλτ Μάιερ.



Πηγή: cnn.gr