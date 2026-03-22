Μια ομάδα επιστημόνων διαπίστωσε ότι οι καρχαρίες κοντά στην Ελευθέρα, ένα από τα 700 νησιά στο αρχιπέλαγος στις Μπαχάμες είχαν κοκαΐνη, καφεΐνη, παυσίπονα και άλλες ουσίες στο σώμα τους, γεγονός που καταδεινύει την ανθρώπινη ρύπανση σε αυτά τα νερά.

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Cape Eleuthera με διεθνείς συνεργάτες τους ανέλυσαν δείγματα αίματος από 85 καρχαρίες για να διαπιστώσουν εάν περιείχαν παράνομες ουσίες, διεγερτικά ή ναρκωτικά.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια επιστημονική έρευνα αποκάλυψε ότι καρχαρίες έχουν βρεθεί θετικοί σε καφεΐνη και ακεταμινοφαίνη στον κόσμο, και η πρώτη φορά με κοκαΐνη και δικλοφενάκη σε αυτά τα ζώα στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Efe της Ισπανίας.

Τα τεστ αποκάλυψαν ότι ορισμένοι καρχαρίες βρέθηκαν να είναι θετικοί σε κοκαΐνη, καφεΐνη, ακεταμινοφαίνη και δικλοφενάκη.

Αυτές οι ουσίες βρέθηκαν σε 28 από τους 85 καρχαρίες σε διαφορετικά μέρη της Ελευθέρας, ενός απομακρυσμένου νησιού που βρίσκεται 50 μίλια ανατολικά του Νάσο, πρωτεύουσας των Μπαχάμων.

Η καφεΐνη ήταν το συστατικό που βρέθηκε περισσότερο σε 27 καρχαρίες, ενώ η ακεταμινοφαίνη βρέθηκε σε τρεις, η κοκαΐνη σε δύο και η δικλοφενάκη σε τρία από τα είδη που εξετάστηκαν.

Από όλα τα μέρη όπου οι επιστήμονες διεξήγαγαν τις δοκιμές, το σημείο με την ονομασία 'The Aquaculture Cage' ήταν εκεί που βρήκαν την υψηλότερη συγκέντρωση χημικών ουσιών στους καρχαρίες των υφάλων της Καραϊβικής.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι εκεί συχνάζουν σκάφη για καταδύσεις με καρχαρίες γεγονός που συμβάλει στη ρύπανση.

Τα ευρήματα είναι σημαντικά επειδή διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Παρόλο που η επιστημονική έρευνα δεν έχει αποκαλύψει ότι οι ουσίες που βρίσκονται μέσα στους καρχαρίες τους έχουν προκαλέσει κάποια σωματική βλάβη, έχει εντοπίσει διαφορές μεταξύ των βιολογικών δεικτών των μολυσμένων και των μη μολυσμένων ζώων.



Πηγή: ΚΥΠΕ