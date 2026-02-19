Η Κύπρος κατέγραψε το 2023 το υψηλότερο κατά κεφαλήν αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 14,8 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κάτοικο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Ακολουθούν η Ιρλανδία με 14,0 τόνους και το Λουξεμβούργο με 12,7 τόνους ανά κάτοικο. Αντίθετα, όπως αναφέρει η Eurostat, τα χαμηλότερα αποτυπώματα καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (6,5 τόνοι), τη Βουλγαρία (6,8 τόνοι), τη Σουηδία και τη Ρουμανία με 6,9 τόνους η καθεμία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2023 το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώθηκαν ανήλθε σε 9,0 τόνους ισοδύναμου CO2 ανά κάτοικο, μειωμένο κατά περίπου 1 τόνο σε σύγκριση με το 2022.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, ο συγκεκριμένος δείκτης λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές που παράγονται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου όπου αυτές πραγματοποιούνται, περιλαμβάνοντας και τις εκπομπές που ενσωματώνονται σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Συνολικά, το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση στην ΕΕ ανήλθε το 2023 σε 4,0 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2, ενώ οι εκπομπές που προήλθαν από την παραγωγή εντός της ΕΕ διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισεκατομμύρια τόνους.

Κατά την περίοδο 2013–2023, οι εκπομπές με βάση την κατανάλωση μειώθηκαν κατά 12,9% και οι εκπομπές με βάση την παραγωγή κατά 18,6%. Όπως αναφέρεται, το 2020 καταγράφηκε απότομη πτώση λόγω της πανδημίας, ενώ έως το 2023 οι εκπομπές που σχετίζονται με την κατανάλωση επανήλθαν στα επίπεδα του 2020, την ώρα που οι εκπομπές που βασίζονται στην παραγωγή μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3,5%.

