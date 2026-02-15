Την υπογραφή της Σύμβασης για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας με στόχο την ένταξη των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO ανακοίνωσε την Κυριακή η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, κατά τον χαιρετισμό της στη Γιορτή της Αμυγδαλιάς, στη Σαλαμιού.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα σε μια συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και πλέον εισέρχεται στη φάση της οργανωμένης υλοποίησης.

Το έργο έχει ορίζοντα 18 μηνών, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στα μέσα του 2027, και στηρίζεται στη συνεργασία κρατικών υπηρεσιών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και των ίδιων των κοινοτήτων.

Η πρωτοβουλία, όπως σημείωσε, τέθηκε στις προτεραιότητες του Γραφείου της, με τη σύμφωνη γνώμη των κοινοτήτων του Συμπλέγματος, και η ίδια ανέλαβε συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο για την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι το έργο συνάδει με τους στόχους και το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της φύσης ως πυλώνα ανθεκτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στη συνέχεια, η κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε στο ευρύτερο όραμα της ένταξης στον θεσμό των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, εξηγώντας ότι, μέσω του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO, δημιουργούνται παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης – ζωντανά «εργαστήρια» όπου η προστασία των οικοσυστημάτων, η τοπική οικονομία, ο πολιτισμός, η έρευνα και η εκπαίδευση συνυπάρχουν.

