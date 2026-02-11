Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος παρατέθηκαν την Τετάρτη επιστημονικά δεδομένα από κυβερνητικά τμήματα και εκφράστηκαν ανησυχίες από φορείς για την ανέγερση του πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου της Τουρκίας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Κυριάκος Τσιμίλλης, εκ μέρους της Κυπριακής Αντιπυρηνικής Πλατφόρμας, ανέφερε ότι στη συνεδρίαση υπήρξε «μία ενδιαφέρουσα καταγραφή επιστημονικών δεδομένων από αρμόδια κυβερνητικά τμήματα» αναφορικά με τον πυρηνικό σταθμό του Άκκουγιου.

Είπε ότι η Κυπριακή Αντιπυρηνική Πλατφόρμα συστάθηκε το 2015 και αποτελείται από οργανώσεις από ολόκληρη την Κύπρο, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1997 από το Κίνημα Οικολόγων, «τότε υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από την ανέγερση ενός τέτοιου σταθμού σε μία περιοχή ευαίσθητη σε σεισμούς και ταυτόχρονα θεωρώντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ελεύθερη από πυρηνικούς σταθμούς». Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό που ανεγείρει στην Αίγυπτο η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom από τον Ιούλιο του 2022.

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσιμίλλης είπε ότι «ο κίνδυνος της διαχείρισης των αποβλήτων, o κίνδυνος της θερμικής ρύπανσης από την απόρριψη νερών ψύξης στη θάλασσα, ο κίνδυνος ατυχήματος ή ακόμα μιας τρομοκρατικής πράξης σε μία τόσο ασταθή πολιτικά περιοχή πέρα από τους σεισμούς είναι αρκετοί λόγοι για τις ανησυχίες μας και την αντίθεσή μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ