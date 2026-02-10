Μετά από ενάμιση αιώνα μυστηρίου, μια διεθνής ομάδα ερπετολόγων κατάφερε να εντοπίσει στα ορεινά δάση της περιοχής Σαν Μαρτίν στο Περού ένα είδος που δεν είχε παρατηρηθεί από την αρχική ανακάλυψή του το 1876.

Αυτή η ανακάλυψη, που αποτελεί ορόσημο για τη βιοποικιλότητα της Νότιας Αμερικής, αφορά τη σαύρα Anolis laevis. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτού του είδους είναι ένα πρόσθετο ρύγχος που εμφανίζουν τα αρσενικά. Η προεξοχή αυτή αποτελεί παράδειγμα συγκλίνουσας εξέλιξης: παρότι άλλα είδη στη Βραζιλία (A. phyllorhinus) και στον Ισημερινό (A. proboscis) διαθέτουν παρόμοιες δομές, εξελίχθηκαν ανεξάρτητα και δεν προέρχονται από στενά συγγενική γενεαλογική γραμμή.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και του Πανεπιστημίου UTE του Ισημερινού, του Περουβιανού Ινστιτούτου Ερπετολογίας και του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού. Τα δείγματα εντοπίστηκαν στην ανατολική πλαγιά των Άνδεων, σε υψόμετρα μεταξύ 1.700 και 1.990 μέτρων και περιγράφονται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zootaxa.

Παρά τη χαρά της ανακάλυψης, η κατάσταση του Anolis laevis θεωρείται κρίσιμη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο βιότοπός του στο βορειοανατολικό Περού υφίσταται έντονο κατακερματισμό εξαιτίας της αποψίλωσης και της επέκτασης της γεωργικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν την κατάταξη του είδους στην κατηγορία «απειλούμενο» σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Η περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωσή του και η υποβάθμιση των υγρών ορεινών δασών θέτουν σε κίνδυνο τη βραχυπρόθεσμη επιβίωσή του.



