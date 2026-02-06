Στην αναγκαιότητα ευθυγράμμισης μεταξύ νομοθεσίας και χρηματοδότησης, μεταξύ τομέων πολιτικής και μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών το Περιβάλλοντος, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. Η Υπουργός τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κλιματική ανθεκτικότητα ενσωματώνεται σε κάθε σχετικό νόμο και πολιτική.

Η πρώτη συνεδρία του άτυπου Συμβουλίου επικεντρώνεται στα απαραίτητα εργαλεία για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ευρώπης και στο πώς η νομοθεσία και η χρηματοδότηση μπορούν να στηρίξουν μια συνεκτική, διατομεακή προσέγγιση για την κλιματική και υδατική ανθεκτικότητα.

«Οι Υπουργοί καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με το πώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν τον διατομεακό συντονισμό, ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι προσπάθειες για την κλιματική και υδατική ανθεκτικότητα, καθώς και το πώς μια κοινή, σε επίπεδο ΕΕ, κατανόηση των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών μπορεί να στηρίξει την έγκαιρη και συνεκτική δράση», είπε η Υπουργός.

Σημείωσε πως θα συζητηθεί το πώς το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα και η Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων μπορούν να εφαρμοστούν με πλήρη συνέργεια, ώστε να επιτευχθούν διαρκή αποτελέσματα προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2050, καθώς και πώς αποτελεσματικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής χρηματοδότησης και της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, μπορούν να κινητοποιηθούν για τη στήριξη ολοκληρωμένων επενδύσεων ανθεκτικότητας, ιδίως στις πλέον ευάλωτες περιοχές.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στη χθεσινή επιτόπια επίσκεψη των Υπουργών στο πάρκο Δελίκηπου, σημειώνοντας ότι οι άτυπες ανταλλαγές απόψεων προσέφεραν μια πολύτιμη ευκαιρία για προβληματισμό και διάλογο, πριν τις ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις του Συμβουλίου.

«Η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου και στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αντιμετωπίζει ήδη έντονες προκλήσεις που συνδέονται με το κλίμα και τους υδάτινους πόρους», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

«Η άνοδος της θερμοκρασίας, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, η λειψυδρία και τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον μελλοντικούς κινδύνους, αλλά πραγματικότητες. Οι προκλήσεις αυτές δεν είναι θεωρητικές - επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία μας, την οικονομία και το μέλλον μας. Για αυτό τον λόγο, για την Κύπρο, η περιβαλλοντική και κλιματική ατζέντα δεν αποτελεί απλώς πολιτική επιλογή, αλλά πολιτική αναγκαιότητα», υπογράμμισε.

Η κ. Παναγιώτου επισήμανε ότι αυτές οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Μεσόγειο, αλλά αντανακλούν πιέσεις που καθίστανται ολοένα και πιο εμφανείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ανάγκη για μια κοινή, μακροπρόθεσμη και προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση της ανθεκτικότητας. Όπως είπε, η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στο κεντρικό σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας, «Μια Αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο», το οποίο υπογραμμίζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτική, πιο αυτάρκη και καλύτερα προετοιμασμένη, η οποία ταυτόχρονα παραμένει εξωστρεφής και ενεργά παρούσα στη διεθνή σκηνή.

Αναφερθείσα στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου, είπε ότι η ανάγκη οικοδόμησης μιας ανθεκτικής Ευρώπης και η ευθυγράμμιση της ανθεκτικότητας στους τομείς του νερού και του κλίματος με συνεκτικό και αλληλοενισχυόμενο τρόπο, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Προεδρίας.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η Ευρώπη ζει ήδη σε έναν θερμότερο κόσμο. «Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί πέραν των 1,5 βαθμών Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, και οι επιπτώσεις δεν αποτελούν πλέον μακρινές προβολές, συμβαίνουν ήδη. Η ήπειρός μας αντιμετωπίζει πολλαπλούς κλιματικούς κινδύνους που έχουν ήδη φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα. Χωρίς ταχεία δράση για τον μετριασμό, την προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους θα ενταθούν και ενδέχεται να καταστούν κρίσιμοι έως το τέλος αυτού του αιώνα», ανέφερε.

Τόνισε ότι το οικονομικό κόστος είναι σαφές. Από το 1980, η ΕΕ έχει καταγράψει απώλειες ύψους 822 δισεκατομμυρίων ευρώ από ακραία καιρικά φαινόμενα, εκ των οποίων τα 208 δισεκατομμύρια ευρώ σημειώθηκαν μόνο μεταξύ 2021 και 2024 — πάνω από το ένα τέταρτο των συνολικών απωλειών από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή. «Δεν πρόκειται μόνο για μια κλιματική κρίση. Είναι επίσης μια κρίση ασφάλειας και οικονομίας», είπε.

Στην καρδιά αυτής της πρόκλησης, σύμφωνα με την Υπουργό, βρίσκεται το νερό, «ο πιο ουσιώδης πόρος μας και ένας οριζόντιος παράγοντας σε βασικούς τομείς της κοινωνίας». Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί μια σειρά ακραίων φαινομένων, όπως ξηρασίες, ακραίες βροχοπτώσεις, τήξη παγετώνων, απόψυξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. «Το νερό συνδέει τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, την υγεία, τη γεωργία, την ενέργεια και τον τουρισμό. Αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της κλιματικής ανθεκτικότητας και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδατικών πόρων είναι απαραίτητη για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας μας».

Όπως είπε, η ΕΕ έχει θέσει έναν σαφή στόχο: να καταστεί πρωτοπόρος στην κλιματική και υδατική ανθεκτικότητα. Ανέφερε ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, από τη Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ έως την πρόσφατα υιοθετημένη από την Επιτροπή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων. Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, η Επιτροπή προετοιμάζει τώρα ένα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης, με στόχο την προώθηση μετασχηματιστικών αλλαγών σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «η φιλοδοξία μας πρέπει να συνοδεύεται από ευθυγράμμιση μεταξύ νομοθεσίας και χρηματοδότησης, μεταξύ τομέων πολιτικής και μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κλιματική ανθεκτικότητα ενσωματώνεται σε κάθε σχετικό νόμο και πολιτική, με σαφή κατανομή ευθύνης για την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική, είναι διαθέσιμη εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία, ιδίως στις πλέον ευάλωτες περιοχές».

Ανέφερε ότι η λειψυδρία αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Όπως είπε, η Έκθεση για την Κατάσταση των Υδάτων δείχνει ότι περίπου το 30% της επικράτειας της ΕΕ και το 33% του πληθυσμού επηρεάζονται κάθε χρόνο. Η Νότια Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη, με τη μόνιμη λειψυδρία να επηρεάζει τη γεωργία, την παροχή δημόσιου νερού, τον τουρισμό και την ενέργεια.

«Η Κύπρος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οξείες και σωρευτικές προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή λόγω του ημίξηρου κλίματός της, της γεωγραφικής απομόνωσης και της υψηλής εξάρτησης από περιορισμένους και κλιματικά ευαίσθητους πόρους γλυκού νερού. Η άνοδος της θερμοκρασίας, οι παρατεταμένες ξηρασίες και η αυξανόμενη ερημοποίηση εντείνουν τη χρόνια λειψυδρία, επηρεάζοντας τα νοικοκυριά, τη γεωργία, τον τουρισμό και την ενεργειακή παραγωγή, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και τα οικοσυστήματα», ανέφερε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Κύπρος, ως νησί χωρίς διασυνοριακά ποτάμια και με περιορισμένες δυνατότητες φυσικής αποθήκευσης νερού, διαθέτει περιορισμένες επιλογές προσαρμογής και αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. «Αυτές οι διαρθρωτικές ευαλωτότητες καθιστούν την κλιματική και υδατική ανθεκτικότητα όχι μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα αλλά και ζήτημα οικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για στοχευμένη στήριξη από την ΕΕ, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαρκείς επενδύσεις στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, στις λύσεις βασισμένες στη φύση και σε ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές», είπε.

Ως εκ τούτου, σημείωσε, «το ερώτημα που τίθεται ενώπιόν μας δεν είναι εάν πρέπει να δράσουμε, αλλά πώς θα δράσουμε μαζί».

