Κλειστά από τις 13/1/2026 και μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν τα μονοπάτια της φύσης στην περιοχή Τροόδους και σε άλλες ορεινές περιοχές, λόγω κινδύνων που ελλοχεύουν για τους επισκέπτες, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Τμήμα Δασών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, λόγω έντονης διάβρωσης, κατολισθήσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του Τροόδους, αλλά και λόγω παγετού, συνολικά 15 μονοπάτια θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η χρήση τους κάτω από αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας και αποπροσανατολισμού.

Η ανακοίνωση αφορά στο Μονοπάτι Λιβάδι (κυκλικό - κατάλληλο για τροχοκάθισμα), στο Μονοπάτι Άρτεμις (κυκλικό), στο Μονοπάτι Αταλάντη (κυκλικό), στο Μονοπάτι Περσεφόνη (γραμμικό), στο Μονοπάτι Καληδόνια (γραμμικό), στο Μονοπάτι Ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης (κυκλικό), στο Μονοπάτι Κάτω Αμίαντος – Λούματα των Αετών (γραμμικό), στο Μονοπάτι Κάμπος του Λιβαδιού (κυκλικό), στο Μονοπάτι Μνήματα Πισκόπων (γραμμικό), στο Μονοπάτι Καννούρες – Άγιος Νικόλαος Στέγης (γραμμικό), στο Μονοπάτι Φράγμα Προδρόμου – Σταυρούλια (γραμμικό), στο Μονοπάτι Πρόδρομος- Ζουμί (γραμμικό), στο Μονοπάτι Ε4 (Περιοχή Τροόδους), στο Μονοπάτι Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός (γραμμικό) και στο Μονοπάτι Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό).

