Νέα επιστημονική μελέτη εξηγεί ότι η βροχή δεν επηρεάζει τις καλλιέργειες μόνο με την ποσότητά της αλλά και με την προέλευσή της, καθώς άλλο αποτέλεσμα έχει το νερό που εξατμίζεται από τη θάλασσα και άλλο το νερό που ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα από το έδαφος τα δάση και τα φυτά μιας περιοχής.



Οι ερευνητές έδειξαν ότι η βροχή που ξεκινά από τους ωκεανούς ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις μέσα από μεγάλα και οργανωμένα καιρικά συστήματα και συνήθως φτάνει στη γη με πιο σταθερό τρόπο, κάτι που βοηθά τις καλλιέργειες να έχουν αρκετό και πιο σταθερή ροή.





Αντίθετα, η βροχή που βασίζεται κυρίως στο νερό της ξηράς εξαρτάται άμεσα από το πόσο υγρό είναι το χώμα και από το αν υπάρχουν δέντρα και βλάστηση, κάτι που σημαίνει ότι όταν το έδαφος στεγνώνει ή όταν τα δάση μειώνονται η βροχή γίνεται πιο αδύναμη και πιο ασταθής.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι σε περιοχές όπου μεγάλο μέρος της βροχής προέρχεται από τη στεριά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, αφού λιγότερη υγρασία στο έδαφος οδηγεί σε λιγότερη βροχή και αυτό με τη σειρά του αυξάνει τον κίνδυνο ξηρασίας και απώλειας σοδειών.

Για τον λόγο αυτό οι επιστήμονες τονίζουν ότι η προστασία των δασών και η σωστή διαχείριση της γης δεν βοηθούν μόνο το περιβάλλον αλλά αποτελούν βασικό εργαλείο για τη σταθερότητα της γεωργίας και την ασφάλεια της παγκόσμιας τροφής.

Πηγή: Unboxholics