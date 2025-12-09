Ανησυχία για οικολογική κρίση στους υγρότοπους Ακρωτηρίου εκφράζει η BirdLife Cyprus, μετά από επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή στις 7, 11 και 24 Νοεμβρίου 2025, και ζητά διερεύνηση από τους αρμόδιους. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η οργάνωση αναφέρει ότι εντόπισε ποσότητες λιμνάζοντος νερού με έντονη δυσοσμία και γεμάτους οχετούς όμβριων υδάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί βροχόπτωση.

«Σε διάφορα σημεία καταγράφηκαν εκροές νερού από εργοτάξια και αναπτύξεις διαταράσσοντας σοβαρά το υδρολογικό καθεστώς των υγροτόπων και τις φυσικές διεργασίες τους», σημειώνει, και εγείρει, πέρα από περιβαλλοντικό ζήτημα, και ενδεχόμενο για παραβιάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων.

«Η εικόνα επιβαρύνεται από μετρήσεις ποιότητας νερού που δείχνουν αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli σε ορισμένα σημεία της περιοχής όπου έγιναν δειγματοληψίες από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η έντονη δυσοσμία και η παρουσία αμφίβολης ποιότητας στάσιμων νερών εγείρουν εύλογα ερωτήματα για πιθανές εισροές ρυπασμένων νερών», προσθέτει.

Επισημαίνει επίσης ότι «η δραματική μείωση του πληθυσμού των φλαμίνγκο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποτελεί σαφή ένδειξη της υποβάθμισης της ποιότητας νερού στην Αλυκή», αναφέροντας ότι τον Ιανουάριο του 2025 καταγράφηκαν μόλις περίπου 30 φλαμίνγκο στην Αλυκή Ακρωτηρίου, που είναι ο χαμηλότερος αριθμός από το 1992, όταν ξεκίνησαν συστηματικές καταγραφές, ενώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο καταμετρούνται περίπου 3800 φλαμίνγκο.

Αναφέρεται ότι η BirdLife Cyprus έχει ήδη αποστείλει δύο επίσημες επιστολές, στις 4 Απριλίου και 1 Δεκεμβρίου 2025, προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας διευκρινήσεις και στοιχεία, ενώ υπέβαλε καταγγελία στο Τμήμα Περιβάλλοντος για περιστατικό απόρριψης νερού από εργοτάξιο. Οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις νερού από εργοτάξια, σε συστήματα όμβριων υδάτων πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, σημειώνεται.

Εξάλλου, καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να διασφαλίσουν τη συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη νεοσύστατη τεχνική επιτροπή για την Αλυκή Ακρωτηρίου, ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να στηρίζεται σε διαφάνεια και επιστημονικά δεδομένα και με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων φορέων.



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Έφτασαν τα πρώτα φλαμίνγκο-Μειωμένος ο πληθυσμός τους λένε οι ειδικοί



Πηγή: ΚΥΠΕ