Περίπου 400 πελαργοί βρέθηκαν νεκροί, θύματα της γρίπης των πτηνών, κατά μήκος ενός ποταμού στην περιφέρεια της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, τονίζοντας πως θα διενεργήσουν περαιτέρω εξετάσεις για να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα του ιού.

«Η περιφέρεια της Μαδρίτης διενεργεί περαιτέρω εξετάσεις μετά τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού νεκρών πελαργών στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες» στον δήμο Χετάφε, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ενώ οι αρχές εντόπισαν ένα ξέσπασμα γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LPAI) πριν από λίγες ημέρες, τώρα υποψιάζονται, «δεδομένου του μεγάλου αριθμού θανάτων», την παρουσία ενός ξεσπάσματος γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI).

Η περιφέρεια της Μαδρίτης εξήγησε ότι «περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των δειγμάτων που στάλθηκαν στο εργαστήριο (...) που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων».

«Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της υψηλής παθογονικότητας», τα μέτρα επιτήρησης θα ενισχυθούν, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Ήδη εφαρμόζονται «μέτρα για κρούσματα υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών», όπως «απαγόρευση της αναπαραγωγής παπιών και χηνών με άλλα είδη πουλερικών, η απαγόρευση της πτηνοτροφίας ελευθέρας βοσκής, ο περιορισμός των επισκέψεων σε πτηνοτροφικές μονάδες και η παρακολούθηση της παροχής νερού για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει μολυνθεί».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι «αυτή η γρίπη θα μπορούσε να μεταδοθεί σε ανθρώπους μέσω βλεννογόνων, με αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της εποχικής γρίπης, αν και δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα μετάδοσης μέσω της άμεσης επαφής στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω της κατανάλωσης προϊόντων πουλερικών».

Συνολικά, έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 200 κρούσματα γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Ευρώπη αυτή την εποχή, αριθμός μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερα κρούσματα από τις χιλιάδες εκμεταλλεύσεις που επηρεάστηκαν κατά την τελευταία επιζωοτική κορύφωση το 2022, η οποία είδε δεκάδες εκατομμύρια πτηνά να θανατώνονται.



Πηγή: ΚΥΠΕ