Αργεντινοί επιστήμονες ανακάλυψαν στην οροσειρά των Άνδεων τον σχεδόν πλήρη σκελετό ενός νέου είδους δεινοσαύρου που έζησε πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το ινστιτούτο Conicet.

Ο σκελετός αυτού του είδους με μακρύ λαιμό, που βαπτίστηκε «Huayracursor jaguensis», ανακαλύφθηκε σε υψόμετρο 3.000 μέτρων στην επαρχία Λα Ριόχα, στη βορειοδυτική Αργεντινή, από ομάδα παλαιοντολόγων του Conicet, του δημόσιου ερευνητικού ινστιτούτου της Αργεντινής.

Η ανακάλυψη αυτή δημοσιεύτηκε στην εξειδικευμένη επιθεώρηση Nature.

Το είδος αυτό έζησε στο τέλος της Τριασικής, γεωλογικής περιόδου κατά την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των θηλαστικών, διευκρίνισαν οι ερευνητές στην ανακοίνωσή τους.

«Υπολογίζουμε ότι ο Huayracursor πρέπει να είναι μεταξύ 230 και 225 εκατομμυρίων ετών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους παλαιότερους δεινόσαυρους στον κόσμο», εξήγησε ο Αγκουστίν Μαρτινέλι, ένας από τους συντάκτες του άρθρου.

Αν το είδος αυτό που ανακαλύφθηκε ανήκει σε σειρά φυτοφάγων δεινοσαύρων που περιλαμβάνει τους γιγάντιους δεινόσαυρους με τον μακρύ λαιμό, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι ένας ενήλικας θα πρέπει να είχε ύψος περίπου δύο μέτρα και βάρος περίπου 18 κιλά.

Ο σκελετός που βρέθηκε αποτελείται από τμήμα του κρανίου, πλήρη σπονδυλική στήλη ως την ουρά και σχεδόν ολόκληρα μπροστινά και πίσω άκρα.

Οι συντάκτες του άρθρου εκτιμούν ότι το απολίθωμα αυτό θα γίνει σημείο αναφοράς για τη μελέτη της εξέλιξης των δεινοσαύρων, χάρη στο γεγονός ότι είναι σχεδόν ολόκληρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP