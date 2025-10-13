Συνολικά 224 φωλιές χελωνών καταγράφηκαν σε παραλίες εντός των ΒΒ φέτος, ενισχύοντας την επιτυχία των μακροπρόθεσμων προσπαθειών προστασίας τους, αναφέρει ανακοίνωση από τις Βρετανικές Βάσεις.

Σημειώνει ότι αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου και αντικατοπτρίζει πάνω από δύο δεκαετίες αφοσιωμένης, επιστημονικά καθοδηγούμενης προστασίας των απειλούμενων πράσινων χελωνών (Chelonia mydas) και καρέτα-καρέτα (Caretta caretta).

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ΒΒ εφαρμόζουν αυστηρό καθεστώς προστασίας «ελάχιστης παρέμβασης» που επικεντρώνεται στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, στον περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης και σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας της Φύσης και Άγριας Ζωής που αντικατοπτρίζει τις πρόνοιες του αντίστοιχου νόμου της ΚΔ, εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και €17.000 και φυλάκιση έως και τριών ετών για επέμβαση και ζημιά σε φωλιές ή χελώνες.

Οι καθημερινές περιπολίες, η χρήση αλουμινένιων κλουβιών για την αποτροπή των θηρευτών και οι αυστηροί κανονισμοί για τις δραστηριότητες στην παραλία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος προστασίας και σε μεγάλο βαθμό οδηγούν στην αύξηση των φωλιών, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος των ΒΒ, Αλεξία Περδίου, δήλωσε ότι «η προστασία των χελωνών είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια και απαιτούνται περίπου 20 χρόνια πριν μπορέσει να αξιολογηθεί πραγματικά η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας. Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζονται τα χελωνάκια για να φτάσουν στην ενηλικίωση και να επιστρέψουν στις παραλίες όπου γεννήθηκαν για να φωλεοποιήσουν. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα συνεπών, επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων προστασίας που ξεκίνησαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Βρετανοί και Κύπριοι εθελοντές που ζουν στις ΒΒ και στην ΚΔ αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα στην επιτυχία, παράλληλα με τη στενή συνεργασία με την ΜΚΟ Terra Cypria, που συντονίζει τους εθελοντές που περπατούν στην παραλία του Lady’s Mile, προστίθεται.

Η κ. Περδίου είπε ότι η συμβολή των εθελοντών είναι τόσο καθοριστική όσο και ελπιδοφόρα. Όση προσπάθεια και όσους πόρους κι αν αφιερώσουν οι αρχές για τη διατήρηση σημαντικών ειδών και οικοτόπων, τα μέτρα προστασίας είναι πραγματικά αποτελεσματικά μόνο όταν αγκαλιάζονται και υποστηρίζονται από τους ανθρώπους που ζουν, επισκέπτονται και απολαμβάνουν αυτές τις μοναδικές φυσικές περιοχές».

Καθώς η περίοδος ωοτοκίας πλησιάζει στο τέλος της, οι ΒΒ επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους να διαφυλάξουν έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους ωοτοκίας χελωνών της Μεσογείου, διασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικές γενιές χελωνών θα συνεχίσουν να επιστρέφουν σε αυτές τις προστατευόμενες ακτές, καταλήγει η ανακοίνωση.

