Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε το «okay» για τη κατασκευή αντιπυρικής λωρίδας στο Δάσος του Μαχαιρά, και πιο συγκεκριμένα εντός της κοινότητας Βαβατσινιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε, αφού ολοκληρώθηκε η θετική προκαταρκτική αξιολόγηση, γνωστή και ως screening, σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου «Natura 2000».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Τμήμα Δασών θεωρεί ότι η προαναφερόμενη αντιπυρική λωρίδα θα κατέχει στρατηγική αξία, αφού θα λειτουργεί ως βασικός κρίκος με τις κατασκευές πυροπροστασίας στη περιοχή «Σκοτεινή» όπως και στη «Μούττη του Κόρνου».

Να σημειωθεί επίσης, ότι με βάση την Έκθεση Προελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος, η αντιπυρική λωρίδα αυτή θα τοποθετηθεί στη περιοχή «Παρηγορητής», η οποία βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Περιοχή Τζιόνια» όπως και της; Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) «Δάσος Μαχαιρά». Οι συγκεκριμένες ζώνες αποτελούν σημαντικούς οικοτόπους για ενδημικά, αλλά και προστατευόμενα είδη της Κυπριακής πανίδας. Η συγκεκριμένη κατασκευή θα περιλαμβάνει διαπλάτυνση του υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 600 μετρών και πιο συγκεκριμένα, από 6 σε 10 μέτρα. Ακόμη, θα υλοποιηθεί διάνοιξη καινούριας αντιπυρικής λωρίδας με μήκος 300 μέτρων και πλάτος 10 μέτρων.

Η Έκθεση αναφέρει ακόμη ότι το έργο δεν θα αποτελέσει αιτία για σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της μικρής έκτασης της επέμβασης, της περιορισμένης μικρής διάρκειας που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο (σχεδόν 2 μήνες) όπως και της πρόβλεψης εκτέλεσης εκτός της αναπαραγωγικής εποχής των πτηνών (Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο).





Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της λωρίδας θα απομακρυνθούν 67 μικρά δέντρα τραχείας πεύκης, ενώ την ίδια ώρα θα επηρεαστούν μερικές εκτάσεις 2 τύπων οικοτόπων: 2,4 δεκάρια με θαμνώνες και δασικές συστάδες Quercus alnifolia (γνωστή ως λατζιά) όπως και 2,3 δεκάρια με δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia). Παρά την απομάκρυνση τους, δεν θεωρούνται σημαντικές επιπτώσεις τους αναφορικά με τη συνολική έκταση των συγκεκριμένων οικοτόπων που βρίσκονται σε ολόκληρη την ΕΖΔ.

Επιπρόσθετα, η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Περιοχή Τζιόνια», αλλά και η ΕΖΔ «Δάσος Μαχαιρά», τη δεδομένη στιγμή, έχουν εντός της εμβέλειας τους σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Aνάμεσα σε αυτές υπάρχει το γεράκι Ζάνος (Falco peregrinus), η σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), η τραχεία πεύκη όπως και ενδημικός θάμνος Quercus alnifolia. Στο σύνολο η ΖΕΠ Τζιόνια αποτελεί καταφύγιο για 84 είδη πτηνών, ενώ 57 από αυτά φωλιάζουν σήμερα εκεί.

Ακόμη, στην ΕΖΔ βρίσκονται σημαντικής αξίας φυσικοί οικοτόποι όπως θαμνώνες, μεσογειακά πευκοδάση, και παραποτάμιες στοές. Παράλληλα έχει εντοπιστούν σπάνια είδη όπως το φίδι Coluber cypriensis, αλλά και η νυχτερίδα Rhinolophus hipposideros.

Καταληκτικά, όπως αναφέρει και το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν αναμένεται να προκληθούν μη αναστρέψιμες ή σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα συγκεκριμένων περιοχών οι οποίες βρίσκονται στη ζώνη «Natura 2000». Επομένως, η κατασκευή της λωρίδας δεν χρειάζεται περαιτέρω περιβαλλοντική αξιολόγηση, με βάση και το Άρθρο 6(3) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους.



Επιμέλεια Ανδρέας Ξενόπουλος