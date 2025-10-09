Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση σύμφωνα με την οποία οι όροι «μπριζόλα», «μπιφτέκι» και «λουκάνικο» θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα που περιέχουν κρέας.

Η τροπολογία που κατέθεσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Σελίν Ιμάρ έχει στόχο, όπως η ίδια δήλωσε, «την προστασία των κτηνοτρόφων» και «τη διαφάνεια προς τους καταναλωτές». «Η μπριζόλα, το φιλέτο και το λουκάνικο προέρχονται από τα ζώα μας, όχι από το εργαστήριο ή τα φυτά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας των 27 κρατών-μελών της ΕΕ — κάτι που δεν θεωρείται βέβαιο, καθώς οι αντιδράσεις είναι έντονες.

Η ψηφοφορία θεωρήθηκε νίκη για τους συντηρητικούς, οι οποίοι ενισχύθηκαν μετά τις ευρωεκλογές του 2024, προκαλώντας όμως έντονη δυσαρέσκεια στους Πράσινους και στους υποστηρικτές των φυτικών προϊόντων. «Τα μπιφτέκια λαχανικών δεν μπερδεύουν κανέναν, εκτός από τους δεξιούς πολιτικούς», σχολίασε σκωπτικά ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Τόμας Βάιτς, υπογραμμίζοντας πως η απαγόρευση «δεν αυξάνει το εισόδημα κανενός κτηνοτρόφου».

Ακόμη και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι απόψεις διίστανται. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημείωσε ότι «οι καταναλωτές δεν είναι ανόητοι όταν αγοράζουν τα προϊόντα τους». Παράλληλα, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως οι Aldi και Lidl, εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση θα προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση, αντί να προστατεύσει τους καταναλωτές.

Η Γερμανία —η μεγαλύτερη αγορά φυτικών προϊόντων στην Ευρώπη— θεωρεί πως το μέτρο θα πλήξει σοβαρά τον σχετικό τομέα. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), το 70% των Ευρωπαίων κατανοεί πλήρως όρους όπως «veggie burger» ή «tofu sausage», αρκεί να υπάρχει σαφής σήμανση. «Οι πολιτικοί πρέπει να επικεντρωθούν στην καθαρή πληροφόρηση, όχι στον “λαϊκισμό του hotdog”», σχολίασε με χιούμορ η Αυστριακή ευρωβουλευτής Άννα Στούργκχ.

Από τη μία πλευρά, οι αγροτικές ενώσεις —κυρίως στη Γαλλία— στηρίζουν το μέτρο. «Χωρίς σαφή όρια, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να παραπλανηθούν», δήλωσε ο Ζαν-Φρανσουά Γκιάρ της Interbev. Από την άλλη, οι βιομηχανίες φυτικών τροφίμων προειδοποιούν ότι η απαγόρευση απειλεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρόταση περνά τώρα στο Συμβούλιο της ΕΕ, όπου τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν αν θα εφαρμοστεί. Αν εγκριθεί, προϊόντα όπως «μπιφτέκι λαχανικών», «λουκάνικο σόγιας» ή «μπριζόλα κουνουπιδιού» θα πρέπει να μετονομαστούν. Μέχρι τότε, το «μπιφτέκι λαχανικών» παραμένει στο μενού — μαζί με μια έντονη συζήτηση για το ποιος, τελικά, δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λέξεις του φαγητού.

