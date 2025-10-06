'Ενα νέο πρωτόκολλο για την ανανέωση της συνεργασίας τους στον τομέα της αλιείας, η οποία διαρκεί ήδη 40 χρόνια, υπέγραψαν η ΕΕ και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, δήλωσε σχετικά πως η υπογραφή του νέου πρωτοκόλλου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο «ενισχύει την κοινή μας δέσμευση για υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία και αποδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας για την προστασία του ωκεανού».

Ο Επίτροπος Καδής, δήλωσε ότι η υπογραφή του νέου πρωτοκόλλου εφαρμογής της Συμφωνίας Αλιευτικής Εταιρικής Σχέσης με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, «εξασφαλίζει το μέλλον των κοινών μας πόρων, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η συνεργασία μας αποτελεί ένα πρότυπο βιώσιμης αλιείας, που ωφελεί όλους και προάγει τη μακροπρόθεσμη οικολογική και οικονομική ανθεκτικότητα,» πρόσθεσε ο Επίτροπος.

Το νέο πρωτόκολλο, διάρκειας τεσσάρων ετών, επιτρέπει στα ευρωπαϊκά σκάφη να αλιεύουν έως και 6.500 τόνους τόνου και άλλων μεταναστευτικών ειδών ετησίως στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Πέρα από την πρόσβαση στα αλιευτικά αποθέματα, η ΕΕ ενισχύει την οικονομική της υποστήριξη προς τη χώρα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, με τη συνολική της συνεισφορά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια να ανέρχεται σε €3,3 εκατ. (ή €825.000 ετησίως). Από αυτά, €500.000 ετησίως θα διατεθούν για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιείας, καθώς και την υποστήριξη της παραδοσιακής αλιείας και των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι αλιείς αναμένεται καταβάλουν στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε άδεια και τέλος αλίευσης €85 ανά τόνο για τη δραστηριότητά τους στα εθνικά του ύδατα. Το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων στα ευρωπαϊκά σκάφη, διασφαλίζοντας ασφαλέστερες και δίκαιες πρακτικές απασχόλησης.

Το νέο πρωτόκολλο ισχύει προσωρινά από τις 6 Οκτωβρίου 2025 και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης από τις δύο πλευρές. Από πλευράς ΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ