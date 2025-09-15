Πηγές της ΕΕ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει τους στόχους της για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το 2035 μέχρι το τέλος του έτους, αντί για το 2026. Αυτό συνέβη μετά τη συνάντηση της επικεφαλής της ΕΕ με στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας για να συζητήσουν το μέλλον τους.

Η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 100% από τα νέα αυτοκίνητα και βαν, αλλά οι ομάδες της αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσαν ότι αυτό δεν ήταν πλέον εφικτό. Αυτός ο στόχος ερμηνεύεται ως το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα νέα οχήματα, αναφέρει το Reuters.

Ένα μέλος της ομάδας με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Stephane Sejourne δήλωσε ότι η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στα βαν. Τα ηλεκτρικά βαν αντιπροσωπεύουν μόνο το 8,5% των νέων βαν στην ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του μεριδίου αγοράς για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης για το 2035 δεν είναι ακόμη σαφείς. Ωστόσο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει βιοκαύσιμα που θα είναι ουδέτερα ως προς το διοξείδο του άνθρακα και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και υβριδικά οχήματα plug-in και συστήματα επέκτασης αυτονομίας.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για μια νέα κατηγορία μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από χαμηλότερη φορολογική μεταχείριση και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αναφέρει το Reuters.

Η VW καθυστερεί το ηλεκτρικό Golf καθώς οι περικοπές κόστους καθυστερούν την ανακαίνιση του εργοστασίου. Αναβλήθηκαν επίσης τα σχέδια για τη μεταφορά της παραγωγής του υπάρχοντος Golf με κινητήρα καύσης στο Μεξικό, αναφέρει το Bloomberg.

Το σχέδιο ανακαίνισης του εργοστασίου της VW στο Βόλφσμπουργκ για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων επόμενης γενιάς έχει καθυστερήσει λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η κυκλοφορία του ηλεκτρικού Golf κατά περίπου εννέα μήνες, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, συζητώντας εμπιστευτικές πληροφορίες, αναφέρει το Bloomberg.

Ως αποτέλεσμα, τα σχέδια για τη μεταφορά της παραγωγής του υπάρχοντος Golf με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο Μεξικό έχουν καθυστερήσει, πρόσθεσαν. Το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας της ηλεκτρικής έκδοσης του T-Roc έχει επίσης επηρεαστεί, ανέφερε ένα από τα άτομα. Η Volkswagen αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης πέρυσι, τα στελέχη και οι ηγέτες των εργαζομένων της Volkswagen συμφώνησαν να μεταφέρουν την παραγωγή του hatchback Golf από το Wolfsburg στο Μεξικό ήδη από το 2027 και να προσθέσουν ηλεκτρικά οχήματα στην παραγωγή του εργοστασίου. Τα μέτρα στοχεύουν στην εξοικονόμηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και την επιβράδυνση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Η αναβολή του Golf με μπαταρία -το οποίο αναμενόταν το 2029- δίνει στους Κινέζους ανταγωνιστές, με επικεφαλής την BYD, περισσότερο χρόνο να επιταχύνουν την ευρωπαϊκή τους επέκταση και να κατακτήσουν μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς της VW στην περιοχή. Αυτές οι μάρκες έχουν εκμεταλλευτεί την έλλειψη πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, οι οποίοι δυσκολεύονται να παράγουν λιγότερο ακριβά ηλεκτρικά μοντέλα λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής τους.

Το σχέδιο της VW να ανταγωνιστεί τους νέους Κινέζους ανταγωνιστές περιλαμβάνει την κυκλοφορία τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων εισαγωγικού επιπέδου από το 2026, με τιμές εκκίνησης περίπου 25.000 ευρώ. Τα πρωτότυπα αυτοκίνητα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου.

Η καθυστερημένη ανακαίνιση του εργοστασίου έρχεται καθώς οι εντάσεις είναι έντονες μεταξύ των εργαζομένων στο Βόλφσμπουργκ, όπου τεχνικά λάθη και βλάβες στον εξοπλισμό οδηγούν τις γραμμές παραγωγής σε στασιμότητα, ανέφεραν οι πηγές. Πρόκειται για ένα πλήγμα για το προσωπικό που είχε προσληφθεί για νυχτερινές βάρδιες και βάρδιες τα Σαββατοκύριακα για να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Η παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά χιλιάδες μονάδες την εβδομάδα για το υπόλοιπο του έτους, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Volkswagen σκιαγραφεί το σχέδιο προϋπολογισμού της που εκτείνεται από το 2026 έως το 2030, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές βασικές αποφάσεις για επενδύσεις και παραγωγή. Ένα μικρό μέρος του εκτιμώμενου προϋπολογισμού των 160 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να διατεθεί για την επιδιόρθωση των τεχνικών προβλημάτων στο Βόλφσμπουργκ, δήλωσε μία από τις πηγές.

