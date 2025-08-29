Μια νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει την παρουσία τοξικών ουσιών, γνωστών ως PFAS ή “παντοτινά χημικά”, σε ποσοστό 95% των δειγμάτων μπύρας που αναλύθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα PFAS, τα οποία περιλαμβάνουν ενώσεις όπως τα PFOA και PFOS, είναι συνθετικές χημικές ουσίες με εξαιρετικά μακροχρόνια διάρκεια ζωής στο περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Συνδέονται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων ενδοκρινικών διαταραχών, καρκίνου και προβλημάτων στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Jennifer Hoponick Redmon στο πλαίσιο εργασιών της American Chemical Society. Η ομάδα της εντόπισε αυξημένες συγκεντρώσεις PFAS σε μπύρες που παρασκευάζονται σε περιοχές με ιστορικό μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, όπως για παράδειγμα στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας και στην περιοχή του Kalamazoo στο Μίσιγκαν.

Το βασικό αίτιο της παρουσίας των ουσιών αυτών αποδίδεται στην ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Δεδομένου ότι για την παραγωγή μισού λίτρου μπύρας απαιτούνται έως και επτά λίτρα νερού, η μόλυνση της πρώτης ύλης επηρεάζει άμεσα το τελικό προϊόν. Παράλληλα, τα συστήματα φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα ζυθοποιεία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα ώστε να απομακρύνουν αυτού του είδους τις ενώσεις.

Σε ορισμένα από τα δείγματα που εξετάστηκαν, οι συγκεντρώσεις PFAS ξεπέρασαν τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί για το πόσιμο νερό από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), γεγονός που εγείρει επιπρόσθετες ανησυχίες σχετικά με τη δημόσια υγεία.

Η ερευνητική ομάδα τονίζει πως τα ευρήματα αυτά δεν αποσκοπούν στη δημιουργία πανικού, αλλά στην ανάδειξη της ανάγκης για αυστηρότερες ρυθμίσεις στον έλεγχο της ποιότητας του νερού και την αναβάθμιση των συστημάτων καθαρισμού στις γραμμές παραγωγής τροφίμων και ποτών.

Πηγή: Unboxholics.com