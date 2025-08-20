Τα τρώμε, τα εισπνέουμε και τα πίνουμε, όμως υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε. Ο λόγος για τα μικροπλαστικά. Είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και για την υγεία μας. Μπορούν να απορροφήσουν τοξικές ουσίες και να εισέλθουν εύκολα στην τροφική αλυσίδα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό;

Η Μεσόγειος είναι η έκτη μεγαλύτερη ζώνη συσσώρευσης θαλάσσιων απορριμμάτων. Αντιπροσωπεύει μόνο το 1% των υδάτων του κόσμου, αλλά συγκεντρώνει το 7% όλων των μικροπλαστικών παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Γάλλοι επιστήμονες από το πρόγραμμα Exploration Bleue ήρθαν στα ανοικτά της Τουλόν για να μελετήσουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης από μικροπλαστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οι αποστολές τους πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του ιστιοφόρου 27 μέτρων της ΜΚΟ Expédition 7ᵉ Continent.

«Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες καταλήγουν στη θάλασσα. Μελετάμε τους χημικούς ρύπους που μεταφέρονται από τα πλαστικά. Αυτό που ήδη γνωρίζουμε είναι ότι όλοι περιέχουν χημική ρύπανση», εξηγεί η Alexandra Ter-Halle, διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και επιστημονική συντονίστρια της αποστολής.

Η έρευνα περιλαμβάνει τη ρυμούλκηση δύο τρατών για μία ώρα για τη συλλογή δειγμάτων μικροπλαστικών. Στη συνέχεια, αυτά θα ταξινομηθούν στα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η Alexandra μελετά εδώ και χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης τη χημική φύση των ρύπων που σχετίζονται με τα πλαστικά.

«Μετράμε και ζυγίζουμε τα μικροπλαστικά, αναλύουμε τη σύνθεσή τους. Γνωρίζουμε ότι πάνω από 16.000 χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών — 4.000 από αυτές έχουν ήδη ταξινομηθεί ως επικίνδυνες.»

Όταν τα θαλάσσια ζώα εκτίθενται σε μικροπλαστικά, μπορούν να μεταφερθούν στο σώμα τους χημικές ουσίες. Δεδομένου ότι πολλές από αυτές είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, επηρεάζουν την υγεία των ζώων. Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές, όπως εξηγεί η Alexandra:

«Γνωρίζουμε ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες επηρεάζουν ολόκληρο το ορμονικό σύστημα στο σώμα μας. Επηρεάζουν τη γονιμότητα και την ανάπτυξη καρκίνου, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλά ερωτήματα σχετικά με αυτήν τη ρύπανση από πλαστικά.»

Η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να κατανοεί πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα μικροπλαστικά για τα οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Τα τρώμε, τα εισπνέουμε και τα πίνουμε — όμως υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε. Για τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, τα οποία είναι συχνά μικρότερα από ένα χιλιοστό του χιλιοστόμετρου, δεν έχουμε ακριβή εργαλεία για να τα μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις τους, λένε οι επιστήμονες.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική ρύπανση στοχεύει στη μείωση των μικροπλαστικών κατά 30% έως το 2030. Ο Jean-François Ghiglione, θαλάσσιος μικροβιολόγος και διευθυντής ερευνών στο CNRS, ηγήθηκε μιας πρωτοφανούς εκστρατείας δειγματοληψίας σε εννέα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια το 2019. Βρήκε παντού μικροπλαστικά σε «ανησυχητικές» συγκεντρώσεις.

«Η Ευρώπη είναι αρκετά προχωρημένη στον τομέα αυτόν», εξηγεί ο Ghiglione. «Παλαιότερα είχαμε τεράστια ρύπανση από πλαστικά, κυρίως από τις συσκευασίες και τα πλαστικά μίας χρήσης. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ελπίζουμε να δούμε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το πλαστικό.»

Μέχρι σήμερα, το πλαστικό θεωρούνταν απόβλητο και οι προσπάθειες επικεντρώνονταν στη διαχείριση των αποβλήτων. Ο Ghiglione ελπίζει ότι η ΕΕ θα προωθήσει μια προσπάθεια για δραστική μείωση της παραγωγής πλαστικών και θα καταρτίσει επίσης κατάλογο χημικών ουσιών των οποίων η χρήση θα πρέπει να απαγορευτεί στα πλαστικά.

Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο στον περιορισμό των μικροπλαστικών, όμως ο Ghiglione και η επιστημονική κοινότητα ζητούν περισσότερα. Με τις διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συνθήκη να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα είναι αντιμέτωπες με μια επιλογή: να συνεχίσουν τη διαχείριση της ρύπανσης ή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Πηγή: gr.euronews.com