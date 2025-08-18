Ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα μικροπλαστικά εισέρχονται στον οργανισμό μας είναι μέσω των υγρών που πίνουμε.

Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα μικροπλαστικά υπάρχουν τόσο στο νερό της βρύσης όσο και στο εμφιαλωμένο νερό, ενώ μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ζεστά ροφήματα μπορεί να αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη πηγή μικροπλαστικών από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ εξέτασε για μικροπλαστικά 155 κοινά αναψυκτικά, συμπεριλαμβανομένων ζεστών και κρύων ροφημάτων, προκειμένου να σχηματίσει μια εικόνα της μέσης έκθεσης του ανθρώπου μέσω ενός ρεαλιστικού φάσματος καθημερινών ροφημάτων που διατίθενται σε μια χώρα, αναφέρει ο Independent.

Πιο επικίνδυνα τα ζεστά ροφήματα

Η μελέτη, που θεωρείται η πρώτη του είδους της, διαπίστωσε ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών βρέθηκαν στο ζεστό τσάι και στον ζεστό καφέ.

Εξέτασαν επίσης το παγωμένο τσάι και τον παγωμένο καφέ για μικροπλαστικά, αλλά βρέθηκαν σημαντικά λιγότερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα μικροπλαστικών που καταλήγουν στο προϊόν.

Η ομάδα αξιολόγησε συνολικά 31 διαφορετικά είδη ποτών από δημοφιλείς βρετανικές μάρκες, όλα αγορασμένα από σούπερ μάρκετ και καφετέριες το 2024. Αυτά περιλάμβαναν ζεστό και παγωμένο καφέ, ζεστό και παγωμένο τσάι, χυμούς, ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά.

Τα δείγματα φιλτραρίστηκαν και στη συνέχεια προσδιορίστηκε ο αριθμός των μικροπλαστικών μέσω μικροσκοπικής απεικόνισης. Τα κρύα ποτά φιλτραρίστηκαν αμέσως, ενώ τα ζεστά ποτά αφέθηκαν να κρυώσουν για 30 λεπτά πριν από την ανάλυση.

Το ζεστό τσάι σε ποτήρια μιας χρήσης περιείχε τα υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών (MP), με μέσο όρο 22 MP ανά ποτήρι, σε σύγκριση με 14 MP ανά ποτήρι για τα γυάλινα ποτήρια. Ομοίως, η ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι για τον ζεστό καφέ, τα ευρήματά τους «υποδηλώνουν έντονα ότι το υλικό των ποτηριών μίας χρήσης είναι η κύρια πηγή μικροπλαστικών στα δείγματα ζεστού καφέ».

Οι ποσότητες μικροπλαστικών ανά λίτρο έχουν ως εξής:

Ζεστό τσάι: 49 έως 81 MP ανά λίτρο

Ζεστός καφές: 29 έως 57 MP ανά λίτρο

Παγωμένο τσάι: 24 έως 38 MP ανά λίτρο

Παγωμένος καφές: 31 έως 43 MP ανά λίτρο

Χυμός φρούτων: 19 έως 41 MP ανά λίτρο

Ενεργειακά ποτά: 14 έως 36 MP ανά λίτρο

Αναψυκτικά: 13 έως 21 MP ανά λίτρο

«Αποδεικνύεται για πρώτη φορά ότι η εκτίμηση της έκθεσης μόνο μέσω του πόσιμου νερού μπορεί να υποτιμά σημαντικά τον κίνδυνο που ενέχει για τον άνθρωπο η υψηλότερη συγκέντρωση μικροπλαστικών σε άλλα ποτά», επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Ο καθηγητής Mohamed Abdallah από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ δήλωσε στον Independent: «Βρήκαμε μικροπλαστικά σε όλα τα κρύα και ζεστά ροφήματα που εξετάσαμε. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και, από επιστημονική άποψη, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο το νερό, αλλά να κάνουμε πιο ολοκληρωμένη έρευνα, επειδή υπάρχουν και άλλες σημαντικές πηγές».

Πηγή: CNN