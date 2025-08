Τραγικό θάνατο βρήκε το θρυλικό λιοντάρι που μελετούνταν από ειδικούς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σκοτώθηκε από λαθροκυνηγούς -για «τρόπαιο»- στη Ζιμπάμπουε της Αφρικής.

Ο Blondie πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από λαθροκυνηγούς μέσα στην εβδομάδα της 29ης Ιουνίου έξω από το Εθνικό Πάρκο Hwange, το μεγαλύτερο φυσικό καταφύγιο της Ζιμπάμπουε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι κυνηγοί φέρεται να τάισαν το λιοντάρι με κομμάτια κρέατος από το πίσω μέρος ενός φορτηγού για να το οδηγήσουν μακριά από το πάρκο, όπου απαγορεύεται η λαθροθηρία, και να το οδηγήσουν σε μια κυνηγετική περιοχή.

BREAKING: Blondie the lion has been killed by a trophy hunter in Zimbabwe. Monitored by Oxford University, almost ten years to the day since Cecil the lion was killed, his death is a tragedy.



