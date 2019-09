«Αξιωματούχοι των ΗΠΑ να βοηθήσουν Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ κατά Τουρκίας»

«Ο Ερντογάν απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον της Κύπρου στο πλαίσιο των διεκδικήσεών του για το φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ .Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίξουν Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ αναχαιτίζοντας αυτή την απειλή.», αναφέρει σε ανάλυσή του το Ιντιτούτο Hudson. Την πολυσέλιδη μελέτη με τίτλο «The Eastern Mediterranean in the New Era of Major-Power Competition: Prospects for U.S.- Israeli Cooperation», εκπόνησαν οι:

Shaul Chorev, Ναύαρχος ε.α του ισραηλινού Ναυτικού Επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου για τη θαλάσσια στρατηγική του Πανεπιστημίου της Χάιφα. Πρώην επικεφαλής της Ισραηλινής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και Αναπληρωτής Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ.

Douglas J. Feith, πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πανεπιστημίου Georgetown και πρώην υφυπουργός άμυνας των ΗΠΑ.

Dr. Seth Cropsey, PhD στη Φιλοσοφία, Senior Fellow του Ινστιτούτου Hudson, πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός Ναυτικού των Η.Π.Α

Αντιναύαρχος ε/α Jack Dorsett, Αναπληρωτής Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων «for Information Dominance and Director of Naval Intelligence».

Admiral Gary Roughead πρώην αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων.

Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους μελετητές του Κέντρου Ερευνών Ναυτικής Πολιτικής & Στρατηγικής του Πανεπιστημίου της Χάιφα.

Ειδικά για την περίπτωση της Κύπρου αναφέρει πως οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικά συνδυασμένες στρατιωτικές ασκήσεις με Κυπριακές δυνάμεις και το Ισραήλ διεξάγει τώρα τέτοιες ασκήσεις με την Ελλάδα τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. «Η διεύρυνση του πεδίου των διακρατικών ασκήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή της Τουρκίας, αφού οι ηγέτες (της περιοχής) θεωρούν αυξανόμενη την πίεση για την εξαγωγή και εκμετάλλευση του κυπριακού φυσικού αερίου».

Προς το παρόν, όπως σημειώνεται οι αξιωματούχοι των Η.Π.Α. δεν εργάζονται για την απέλαση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία δεν διαθέτει μηχανισμό απομάκρυνσης των μελών. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι η Τουρκία δεν πρέπει να εξομοιωθεί με τον Ερντογάν. Εάν και εφόσον ο Ερντογάν παύσει κάποτε να κυβερνά, η Τουρκία μπορεί να επιστρέψει στην καλή στάση απέναντί στο ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να ανακαλύψουν τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων που συνεπάγεται η παραμονή της Τουρκίας στη συμμαχία