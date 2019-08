Προκαλούν οι νέες έρευνες Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ (ΧΑΡΤΗΣ)

Συνεχίζει να δυναμιτίζει τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό η Άγκυρα η οποία με νέα παράτυπη Navtex δεσμεύει θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε ξένες εταιρίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου,

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX 0915/19που εκδόθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης το Μπαρμπαρός, και τα συνοδευτικά σκάφη TANUX-1 και APOLLO MOON ξεκίνησαν από χθες σεισμογραφικές έρευνες που θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου νότια της Κύπρου σε περιοχή που υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ και με τον Λίβανο επικαλύπτοντας και Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ.



Οι Κυπριακές Αρχές αντέδρασαν άμεσα και μάλιστα πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί στο σύστημα Αναγγελιών η Τουρκική NAVTEX εξέδωσαν NavWarn(409/19) με την οποία χαρακτηρίζουν μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη την επιχείρηση των τουρκικών σκαφών εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Τουρκία όπως ηταν αναμενόμενο απέρριψε την Κυπριακή NavWarn δηλώνοντας ότι οι έρευνες του Barbaros διεξάγονται βάσει του «διεθνούς δικαίου» και επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς





TURNHOS N/W : 0918/19

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA AND SUPPORTING VESSELS M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NO. 0915/19 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA76-409/19 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR MA76-409/19 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

TURNHOS N/W : 0915/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 25 AUG -31 DEC 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 21.58 N - 034 20.08 E

34 09.94 N - 034 19.90 E

33 52.30 N - 033 57.47 E

33 39.18 N - 033 36.95 E

33 35.47 N - 033 30.90 E

34 15.90 N - 033 31.15 E

5 NM BERTH REQUESTED.

Συγχρόνως η Τουρκία δέσμευσε και μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου που αφορά την περιοχή στην οποία αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα η περιοχή που παράτυπα δέσμευσε φθάνει έως ακριβώς τα όριο των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου για ασκήσεις, σήμερα 21 και αύριο 22 Αυγούστου.