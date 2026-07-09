Η Τουρκία αναμένεται να υπογραψεί την ερχόμενη Παρασκευή Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) με το ψευδοκράτος για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η συμφωνία θα πραγματοποιηθεί κατά την επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα κατεχόμενα, παρουσία του ίδιου και του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το μνημόνιο αφορά την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών στον ενεργειακό τομέα.

Σειρά επαφών στα κατεχόμενα

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ θα συνοδεύεται επίσης από τον Τούρκο Υπουργό Γεωργίας και Δασών, Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα αρχίσει στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου (Ερτζάν), όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου προς το κατοχικό καθεστώς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ.

Κατά την παραμονή του στα κατεχόμενα, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, θα επιθεωρήσει τις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης στη Μόρφου και θα επισκεφθεί το νέο δημαρχείο της πόλης.

Η προγραμματισμένη υπογραφή του μνημονίου για τον αγωγό φυσικού αερίου εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των υποδομών που συνδέουν την Τουρκία με τα κατεχόμενα, μετά την υλοποίηση του έργου μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.