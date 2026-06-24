O ρόλος - κλειδί που μπορεί να διαδραματίσει η ακριτική Θράκη και ειδικότερα η Αλεξανδρούπολη στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα ως το 2027.

Με το έργο αυτό η Ελλάδα μετατρέπεται σε σε βασικό «αρχιτέκτονα» της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Μάλιστα, όπως είχε επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσφατη ομιλία του στο Foreign Policy, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναζητά νέους, αξιόπιστους ενεργειακούς και εμπορικούς διαδρόμους.

Το στρατηγικό master plan για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, μόνο. Προβλέπει τη λειτουργική ενοποίηση λιμανιού, σιδηροδρόμου, αεροδρομίου και οδικού δικτύου σε έναν ενιαίο κόμβο αναπτυξιακής και γεωστρατηγικής δράσης, μέσα από τον οποίο διέρχονται δύο κομβικές διεθνείς οδεύσεις:

Επειδή πολύς λόγος έγινε και για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο (Vertical Corridor), αυτός θα έχει ως αιχμή τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG FSRU της Αλεξανδρούπολης. Το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διοχετευθεί προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και έως την Ουκρανία.

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο στρατηγικής σημασίας, ενόψει του υποχρεωτικού τερματισμού των ρωσικών ροών, που, μέχρι στιγμής, σημαίνει ότι ως το τέλος του 2026 τελειώνει το ρωσικό LNG και στις 30 Σεπτεμβρίου 2027 οι ροές μέσω αγωγών.

Όπως είναι σαφές, η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης.

Και αυτό γιατί στο προσχέδιο του Υπερταμείου, η Αλεξανδρούπολη αναφέρεται ρητά ως δυτική πύλη του διαδρόμου που φιλοδοξεί να ενώσει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, δηλαδή του εμπορικού διάδρόμου IMEC (India – Middle East – Europe Corridor).

Μάλιστα, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας – και ειδικά της Θράκης, καθιστά το λιμάνι φυσικό κόμβο για εμπορευματικές ροές παγκόσμιας κλίμακας

Βέβαια, παράλληλα με τον ενεργειακό του ρόλο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως ασφαλής στρατηγική πύλη για νατοϊκές μεταφορές, με κυρίαρχη την παρουσία των ΗΠΑ αλλά και τη συμμετοχή άλλων συμμαχικών δυνάμεων. Στρατιωτικό υλικό, εξοπλισμός και υποστήριξη προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία διέρχονται από την περιοχή, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό της ρόλο.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι, συνεπώς και ζήτημα εθνικού συμφέροντος.

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι διάδρομος εμπορίου, μεταφορών, διασύνδεσης και γεωπολιτικής ισχύος. Ένα σύνθετο εγχείρημα αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης, γενικότερα, ως εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο και όχι μόνο, και τις τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων.



Πηγή: Liberal.gr