Την εκτίμηση ότι το νέο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση, έως και 80%, των περικοπών στην παραγωγή από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, εξέφρασε ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον τομέα των ΑΠΕ, Χρήστος Τσίγκης, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο κ. Τσίγκης σημείωσε ότι το έργο της κεντρικής αποθήκευσης, ισχύος 400 MWh και κόστους που ανήλθε περίπου στα 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή σταθερότητα του συστήματος. Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της αποθήκευσης, καθώς «το κόστος ανά μεγαβατώρα έχει πλέον πέσει σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν αμφισβήτηση της βιωσιμότητας των μπαταριών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 125.000 – 135.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που δείχνει, όπως ανέφερε, ότι η τεχνολογία αποθήκευσης καθίσταται πλέον πιο προσιτή και αναμένεται να συνεχίσει να φθηναίνει.

Ο κ. Τσίγκης υπογράμμισε ότι οι περικοπές στην παραγωγή δεν προέρχονται κυρίως από τα οικιακά φωτοβολταϊκά, αλλά από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία – όπως ανέφερε – δεν διαθέτουν ενσωματωμένη αποθήκευση. Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι περικοπές αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από περίπου 1.560 MWh το 2024 σε 30.000 MWh το 2025 και σε 46.000 MWh τους πρώτους μήνες του 2026.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιμέρους έργα αποθήκευσης που βρίσκονται υπό υλοποίηση, καθώς και σε μονάδες της ΑΗΚ σε Δεκέλεια και Μονή, επισημαίνοντας ότι συνολικά ενισχύουν τη δυνατότητα του συστήματος να απορροφά την πλεονάζουσα παραγωγή.

«Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι οι διαχειριστές χειρίζονται κρατική υποδομή και το δίκτυο ανήκει στο σύνολο των πολιτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ορθή διαχείριση της αποθήκευσης πρέπει να γίνεται προς όφελος των καταναλωτών και χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο κ. Τσίγκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι, με την πλήρη ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης, το καλοκαίρι του 2027 η Κύπρος θα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, με τις περικοπές να μειώνονται αισθητά, ιδιαίτερα για τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών έχει ήδη δημιουργήσει πιέσεις στο σύστημα, τονίζοντας ότι «αν η στρατηγική είχε ξεκινήσει πριν από μία δεκαετία, σήμερα τα προβλήματα θα ήταν σημαντικά μικρότερα».

Κλείνοντας, ο Σύμβουλος ΑΠΕ σημείωσε ότι η ανάπτυξη της αποθήκευσης, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρισμού, μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και σε μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργεια θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια.