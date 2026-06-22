Τη σημασία των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ανάγκη υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ευρώπη μέσω του Great Sea Interconnector (GSI), υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ανέφερε ότι το σύστημα αποθήκευσης ισχύος 120 MW που προωθείται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου χρηματοδοτείται με περίπου 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2027.

Χάνονται χιλιάδες μεγαβατώρες πράσινης ενέργειας

Όπως εξήγησε, μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 χάθηκαν περίπου 160.000 μεγαβατώρες ανανεώσιμης ενέργειας λόγω περικοπών στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα.

«Δεν υπάρχει αρκετή κατανάλωση τις ώρες που παράγεται η ενέργεια και έτσι αναγκαζόμαστε να αποκόπτουμε παραγωγή από ΑΠΕ», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα συστήματα αποθήκευσης θα επιτρέψουν τη συγκράτηση της πλεονάζουσας ενέργειας και αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις απώλειες πράσινης ηλεκτροπαραγωγής.

Γιατί καθυστέρησε η αποθήκευση

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι τα φωτοβολταϊκά αναπτύχθηκαν ταχύτερα από τις υποδομές αποθήκευσης, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι οι δύο διαδικασίες έπρεπε να προχωρούν παράλληλα.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος χρειάστηκε ειδική παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ο Διαχειριστής να μπορεί να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται κεντρικά συστήματα αποθήκευσης.

«Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές χώρες. Η παραγωγή από ΑΠΕ αναπτύχθηκε γρηγορότερα από την αποθήκευση», ανέφερε.

Θα μειωθεί ο λογαριασμός ρεύματος;

Ο πρώην Υπουργός διευκρίνισε ότι το πρώτο κρατικό σύστημα αποθήκευσης δεν θα λειτουργεί εμπορικά αλλά για σκοπούς ευστάθειας του ηλεκτρικού δικτύου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα ιδιωτικά συστήματα αποθήκευσης που προωθούνται παράλληλα θα μπορούν να αποθηκεύουν φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ και να τη διαθέτουν στο δίκτυο σε ώρες αυξημένης ζήτησης, συμβάλλοντας μεσοπρόθεσμα στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

«Ο GSI δεν είναι θέμα κερδοφορίας αλλά επιβίωσης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector.

Ο κ. Παπαναστασίου υποστήριξε ότι η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου καθιστά το έργο απολύτως αναγκαίο, ανεξάρτητα από τις οικονομικές ή γεωπολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση δεν είναι θέμα βιωσιμότητας. Είναι θέμα ενεργειακής επιβίωσης και ασφάλειας προμήθειας για την Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε.

Όπως ανέφερε, οι στόχοι που έχει αναλάβει η Κύπρος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2029 βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση του έργου.

Για τον EastMed

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας ότι ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed δεν αποτελεί προτεραιότητα, ο πρώην Υπουργός σημείωσε ότι η μεταφορά ενέργειας μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων θεωρείται πλέον τεχνολογικά ευκολότερη και οικονομικά πιο αποδοτική από την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών φυσικού αερίου μεγάλου μήκους.

Παρόλα αυτά, υπενθύμισε ότι τόσο ο EastMed όσο και ο Great Sea Interconnector παραμένουν έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αξιοποιήσει για να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια και τη διασύνδεσή της με την Ευρώπη.



