Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα προχωρά σε συγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος

Σύμφωνα με την My Kibris, μιλώντας σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων (Sıfır Atık Vakfı), ο κ. Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε εκτενώς στις ενεργειακές προτεραιότητες της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντατικές έρευνες στη Μεσόγειο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ανακάλυψη ανάλογη με αυτή της Μαύρης Θάλασσας.

«Έχουμε πραγματοποιήσει 9 βαθιές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε αποτέλεσμα όπως στη Μαύρη Θάλασσας αλλά οι εργασίες συνεχίζονται», τόνισε ο Τούρκος Υπουργός, προσθέτοντας ότι η κύρια προτεραιότητα της Άγκυρας παραμένει η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό και ήδη πραγματοποιούνται νέες γεωτρήσεις.

Σχετικά με τη Μεσόγειο, ο κ. Μπαϊρακτάρ ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

«Στο νέο έργο, βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς της ''Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείας Κύπρου'', (οπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος). Η BOTAŞ κάνει τις μηχανολογικές μελέτες. Ελπίζουμε ότι το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί θα μπορέσουμε αργότερα να το διοχετεύσουμε προς την Τουρκία. Αυτή η διασυνδεσιμότητα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Διαβάστε επίσης: Συνάντηση ΠτΔ – Chevron: Κοντά στην ολοκλήρωση η συμφωνία για κυπριακό ΦΑ