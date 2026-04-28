Στο μικροσκόπιο του τουρκικού Τύπου βρίσκεται καθημερινά και η Κύπρος, η οποία παρουσιάζεται ως κομβικός παράγοντας στις εξελίξεις της ανατολικής Μεσογείου και των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ.

Τα δημοσιεύματα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Λευκωσία επιχειρεί να αξιοποιήσει το ευνοϊκό γεωπολιτικό momentum και τη θεσμική της θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιοχή – συχνά, όπως υποστηρίζεται, σε βάρος της Άγκυρας.

DW Τουρκίας: Η ΕΕ σε «σύγχυση» και η Κύπρος αξιοποιεί το γεωπολιτικό momentum

Η τουρκική έκδοση της Ντόιτσε Βέλε παρουσιάζει τις εξελίξεις στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ μέσα από το πρίσμα της γεωπολιτικής αξιοποίησης της κυπριακής προεδρίας.

Η αναλύτρια Αϊσέ Γιουρεκλί χαρακτηρίζει «πολύ ατυχή» την απουσία της Τουρκίας από τη σύνοδο στην Κύπρο και εκτιμά ότι η Λευκωσία «προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη γεωπολιτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί για να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το παράθυρο ευκαιρίας προς όφελός της και να το στρέψει εναντίον της Τουρκίας».

Προσθέτει ότι η κυπριακή πλευρά «κατασκευάζει έναν προπαγανδιστικό λόγο που ενισχύει τη δική της θέση».

Το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης την άποψη ότι εντός της ΕΕ υπάρχουν διαφορετικά κέντρα ισχύος που «προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή τη διαδικασία» προσέγγισης με την Άγκυρα.

Χουριέτ: Ο Χριστοδουλίδης επιχειρεί να εμφανιστεί ως συνομιλητής της Άγκυρας

Η Χουριέτ προσεγγίζει το θέμα μέσα από σαφή υποτίμηση των κινήσεων της Λευκωσίας, παρουσιάζοντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως ηγέτη που επιδιώκει απεγνωσμένα πολιτική αναγνώριση από την Τουρκία.

Το δημοσίευμα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το μόνο αίτημά του είναι η Τουρκία να τον λάβει ως συνομιλητή».

Παρουσιάζει δε τις προσπάθειες πρόσκλησης του Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο της Κύπρου ως ανεπιτυχές διπλωματικό άνοιγμα, με την Άγκυρα να απορρίπτει το σχετικό μήνυμα.

Η εφημερίδα εμφανίζει την πρωτοβουλία ως μέρος μιας στρατηγικής της Λευκωσίας να αποκτήσει ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή, χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.

Αϊντινλίκ: ΕΕ, Ελλάδα και Κύπρος συγκροτούν νέο άξονα πίεσης

Η εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ περιγράφει τις εξελίξεις ως οργανωμένη προσπάθεια γεωπολιτικής περικύκλωσης της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει, «οι πρόσφατες διπλωματικές, στρατιωτικές και ενεργειακές κινήσεις στην ανατολική Μεσόγειο είναι τέτοιες που θα εντείνουν την αίσθηση της Τουρκίας ότι βρίσκεται περικυκλωμένη».

Το δημοσίευμα εστιάζει ιδιαίτερα στο ενεργειακό project Great Sea Interconnector και στη γαλλοελληνική αμυντική συνεργασία, τα οποία παρουσιάζει ως βήματα αναδιαμόρφωσης της περιφερειακής ισορροπίας εις βάρος της Άγκυρας.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα περιγράφεται ως παροχή «λευκής επιταγής» προς την Ελλάδα.