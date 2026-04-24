Η συνεργασία Κύπρου–ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και των επενδύσεων καθίσταται ολοένα και πιο στρατηγική και μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα και την διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, σε πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κύπρο.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι προοπτικές της Κύπρου στον τομέα του φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, δημιουργούν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενεργειακή διαφοροποίηση και περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο κοίτασμα «Αφροδίτη», στο τεμάχιο 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η προγραμματιζόμενη εμπορική αξιοποίησή του μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής στην κυπριακή ΑΟΖ και εξαγωγής μέσω υποθαλάσσιου αγωγού προς την Αίγυπτο αναδεικνύει τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παραγωγή από το «Αφροδίτη» αναμένεται στις αρχές του 2030, μετά τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης, είπε, προσθέτοντας ότι το έργο μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα και τους διατλαντικούς ενεργειακούς δεσμούς.

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι η παρουσία της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί ακόμη έναν βασικό πυλώνα της στρατηγικής συνεργασίας, μετά τις ανακαλύψεις των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος», τα οποία ανακηρύχθηκαν εμπορικές ανακαλύψεις στις 30 Μαρτίου 2026.

Σημείωσε ακόμη ότι αμερικανικές εταιρείες, όπως οι SLB και Halliburton, υποστηρίζουν υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο κ. Δαμιανός είπε, παράλληλα, ότι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο για να συμμετάσχει σε συνάντηση Υπουργών Ενέργειας του σχήματος 3+1 στην Ουάσιγκτον και στο Global Energy Forum του Atlantic Council, στις 9 και 10 Ιουνίου.

Πέραν της ενέργειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι εμβαθύνονται και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι οι κυπριακές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ διπλασιάστηκαν το 2025, από €24 εκατομμύρια το 2024 σε περίπου €51 εκατομμύρια. Το χαλλούμι παρέμεινε το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Κύπρου προς τις ΗΠΑ, φθάνοντας τα €11 εκατομμύρια το 2025, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο ανήλθαν στα €26,2 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2024, γεγονός που, όπως σημείωσε, αντανακλά την εμπιστοσύνη Αμερικανών επενδυτών στην κυπριακή οικονομία.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος είναι σε θέση να λειτουργήσει ως στρατηγικός επιχειρηματικός και εμπορικός κόμβος για αμερικανικές εταιρείες, καθώς και ως τόπος εγκατάστασης ή επέκτασης περιφερειακών κεντρικών γραφείων, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, των επαγγελματικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Αναφερόμενος στη βιομηχανική πολιτική, ο κ. Δαμιανός είπε ότι έχουν διατεθεί €350 εκατομμύρια για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με στόχο τη στήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης μετάβασης.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη σε υπεύθυνες και διαφανείς πολιτικές, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι καθοριστική για την εθνική ανάπτυξη, καθώς και για την περιφερειακή και διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ