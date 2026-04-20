Η έντονη ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με μια λιγότερο ορατή αλλά κρίσιμη πραγματικότητα: τη συνεχιζόμενη ροή πετρελαίου μέσω Τουρκίας προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Forbes, σημαντικές ποσότητες αζερικού πετρελαίου μεταφέρονται μέσω του αγωγού Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline, ο οποίος καταλήγει σε τουρκικό λιμάνι και από εκεί διοχετεύεται σε ισραηλινά διυλιστήρια. Το πετρέλαιο αυτό, σύμφωνα με ερευνητές, χρησιμοποιείται ακόμη και για την παραγωγή καυσίμων που τροφοδοτούν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρά τις δημόσιες καταγγελίες του Ερντογάν για «εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα, η Τουρκία συνεχίζει να επωφελείται οικονομικά, εισπράττοντας τέλη διέλευσης για κάθε βαρέλι που περνά από το έδαφός της.

Το τρίγωνο ενέργειας και όπλων

Η σχέση αυτή δεν είναι μονοδιάστατη. Το Αζερμπαϊτζάν καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών του Ισραήλ σε αργό πετρέλαιο, ενώ το Ισραήλ αποτελεί βασικό προμηθευτή όπλων για το Μπακού.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία διατηρεί στενούς πολιτικούς και στρατηγικούς δεσμούς με το Αζερμπαϊτζάν, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων της Άγκυρας, καθώς οποιαδήποτε διακοπή της ροής θα έπληττε έναν βασικό της σύμμαχο.

Εμπάργκο… χωρίς αντίκρισμα

Παρότι η Άγκυρα ανακοίνωσε εμπορικό εμπάργκο κατά του Ισραήλ το 2024, έρευνες έδειξαν ότι οι αποστολές πετρελαίου συνεχίστηκαν. Δεξαμενόπλοια φέρονται να απέκρυπταν τον τελικό προορισμό τους, απενεργοποιώντας συστήματα εντοπισμού ή δηλώνοντας άλλες χώρες.

Η τουρκική πλευρά επικαλείται νομικές υποχρεώσεις από συμφωνίες που δεσμεύουν τη λειτουργία του αγωγού, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματικότητα είναι βαθύτερα γεωπολιτική.

Πολιτική πίεση και εσωτερικά προβλήματα

Η στάση του Ερντογάν αποδίδεται και σε εσωτερικές πιέσεις, καθώς η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και κοινωνική δυσαρέσκεια. Αναλυτές εκτιμούν ότι η έντονη αντι-ισραηλινή ρητορική λειτουργεί ως εργαλείο αποπροσανατολισμού.

Παράλληλα, η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου το 2025 και οι μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν ενίσχυσαν την ανάγκη πολιτικής συσπείρωσης στο εσωτερικό.

Ρητορική και πραγματικότητα

Παρά τις απειλές και τις σκληρές δηλώσεις, η ενεργειακή και εμπορική συνεργασία στην περιοχή παραμένει σε ισχύ. Όπως σημειώνουν αναλυτές, η Τουρκία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε εσωτερικές πολιτικές ανάγκες και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ρητορική μπορεί να κλιμακώνεται, αλλά οι ενεργειακές ροές και τα οικονομικά συμφέροντα συνεχίζουν να καθορίζουν τις πραγματικές σχέσεις στην περιοχή.