Η εταιρεία NewMed Energy, εταίρος στο κυπριακό υπεράκτιο κοίτασμα «Αφροδίτη», ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπεγράφη συμφωνία διάρκειας 15 ετών για την πώληση φυσικού αερίου προς την αιγυπτιακή κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η συμφωνία προβλέπει την πώληση του συνόλου των εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου του κοιτάσματος, με διάρκεια έως 15 χρόνια από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής, ενώ περιλαμβάνει και δικαίωμα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υποθαλάσσιου συστήματος μεταφοράς που θα συνδέει την κυπριακή ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με τελικό σημείο παράδοσης τις εγκαταστάσεις στο Πορτ Σάιντ.

Το project συνοδεύεται από συμφωνία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για τη ρύθμιση των όρων κατασκευής, χρηματοδότησης και λειτουργίας των υποδομών μεταφοράς, ενώ θα συσταθεί και ειδική εταιρεία (Aphrodite Midstream Company) για τη διαχείριση του αγωγού. Το συνολικό πλαίσιο περιλαμβάνει σειρά πρόσθετων συμφωνιών που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών, καθώς και τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), προϋποθέσεις κρίσιμες για την υλοποίηση του έργου.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο ενεργειακό άνοιγμα Κύπρου–Αιγύπτου, το οποίο ενισχύθηκε τον Μάρτιο με την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών για συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου. Η προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος» ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στρατηγικά, η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της Αιγύπτου ως ενεργειακού κόμβου LNG για την περιοχή, καθώς το κυπριακό αέριο αναμένεται να υγροποιείται στις αιγυπτιακές εγκαταστάσεις και να εξάγεται προς διεθνείς αγορές, κυρίως την Ευρώπη. Για την Κύπρο, η εξέλιξη αυτή συνιστά το πρώτο ουσιαστικό βήμα εξαγωγής φυσικού αερίου, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και σχεδιασμών.

Την ίδια ώρα, η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η ενεργειακή αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο καθιστούν τέτοιες συμφωνίες ακόμη πιο κρίσιμες για την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής. Σε αυτό το περιβάλλον, η σύμπραξη Κύπρου–Αιγύπτου αποκτά όχι μόνο οικονομική αλλά και σαφή γεωπολιτική διάσταση, ενισχύοντας τη θέση της Λευκωσίας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανανοίνωση της NewMed












