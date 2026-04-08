Σε τροχιά πλήρους ενεργειακής αναπροσαρμογής εισέρχεται η Κύπρος, με την κυβέρνηση να προκρίνει την ταχεία απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα ως τη μόνη «ρεαλιστική επιλογή» για την οικονομική σταθερότητα της χώρας, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό.

Σε ομιλία του στο 16ο Nicosia Economic Congress, ο κ. Δαμιανός, έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργειακή θωράκιση της Δημοκρατίας έναντι των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η σύρραξη στο Ιράν και οι διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ —από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG— αναδεικνύουν το ευάλωτο του συστήματος, πιέζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. «Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να στηρίζεται σε αβέβαιες διεθνείς συνθήκες», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας «αδήριτη εθνική ανάγκη».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, η στρατηγική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση του κόστους μέσω τριών κεντρικών αξόνων. Η ολοκλήρωση των υποδομών εισαγωγής LNG αναμένεται, όπως είπε, να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 25% έως 30%, περιορίζοντας το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών που επιβαρύνει τους λογαριασμούς. Προωθείται, πρόσθεσε, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για τη σταθερότητα του δικτύου και τη διείσδυση των ΑΠΕ. Για έργα όπως ο Great Sea Interconnector, ο Υπουργός σημείωσε πως η στάση παραμένει «υπεύθυνη και ορθολογική», με γνώμονα τη διασφάλιση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων.

Ο κ. Δαμιανός προανήγγειλε ότι εντός του 2026 θα προκηρυχθεί εκ νέου το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω σε Κατοικίες», ενώ για πρώτη φορά θα τεθεί σε ισχύ σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία «έξυπνου δικτύου» (Smart Grid) με έξυπνους μετρητές και στην υποχρέωση του Κράτους για μείωση της κατανάλωσης κατά 1,9% ετησίως από το 2027.

Για την άμεση ανακούφιση των πολιτών, ο Υπουργός υπενθύμισε τις πρόσφατες αποφάσεις για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ και μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από το 9% στο 5%. Κλείνοντας, ο κ. Δαμιανός κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα να αξιοποιήσει τα νέα επενδυτικά εργαλεία και το αναβαθμισμένο One-Stop-Shop, τονίζοντας ότι «το κόστος της αδράνειας είναι πολλαπλάσιο» του κόστους της μετάβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ