Περί τα τέλη του 2027 ή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 παραμένουν τα χρονοδιαγράμματα για το πρώτο φυσικό αέριο από την κυπριακή ΑΟΖ, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, το απόγευμα της Τρίτης, πριν από την έναρξη της Έκτακτης Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την ανάπτυξη κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη τη Δευτέρα στο Κάιρο, ο Υπουργός Ενέργειας έκανε λόγο για «μια σημαντική συμφωνία».

«Προχωρούμε να αποδείξουμε και στο εσωτερικό, αλλά κυρίως στους εταίρους μας, τις εταιρείες, την Αίγυπτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι προχωράμε με το ενεργειακό μας πρόγραμμα, που είναι το κοίτασμα ‘’Αφροδίτη’’ να πάει στην Αίγυπτο για υγροποίηση και στη συνέχεια για διάθεση στην αιγυπτιακή αγορά, το (κοίτασμα) ‘’Κρόνος’’ να πάει στην Αίγυπτο για υγροποίηση και στη συνέχεια να πωληθεί στις ευρωπαϊκές αγορές, είτε εξ ολοκλήρου είτε κάτω από τουλάχιστον 80%. Αυτό είναι το ενεργειακό πλάνο», τόνισε.

Ο κ. Δαμιανός σημείωσε, ακόμη, ότι «στη συμφωνία αναφέρεται και μία ευρύτερη συνεργασία όσον αφορά τα κοιτάσματά μας, γιατί έχουμε μία στρατηγική συνεργασία μαζί με την Αίγυπτο».

«Όσον αφορά το ‘’Αφροδίτη’’, προχωρούν οι εταιρείες στην προκαταρκτική μηχανική μελέτη (FEED) περί τον Ιανουάριο του 2027 και η τελική επενδυτική απόφαση επίσης εντός του 2027, ενδεχομένως με πρώτο φυσικό αέριο από το ‘’Αφροδίτη’’ 2-3 χρόνια μετά την τελική επενδυτική απόφαση», εξήγησε.

Όσον αφορά το ‘’Κρόνος’’, συνέχισε, «τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν όπως τα είχαμε πει. Τελειώνουμε κάποια βασικά θέματα όσον αφορά τις ίδιες τις συμφωνίες με την ENI και την Total και γι’ αυτό είχαμε και μία συνάντηση σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Διευθυντή της Total και στη συνέχεια συνάντηση με την Total και την ENI σε δικό μου επίπεδο για να δούμε πώς προχωράμε», ανέφερε.

«Όπως έχει πει και ο Πρόεδρος και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, προχωράμε με αυτή τη συμφωνία. Ελπίζουμε για το πρώτο φυσικό αέριο από την κυπριακή ΑΟΖ να είναι περί τα τέλη του 2027 ή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν», υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας.

Όσον αφορά τα άλλα κοιτάσματα που είναι αδειοδοτημένα προς την κοινοπραξία Exxon και Qatar Energy, ανέφερε ότι δεν έχει γίνει κάποια συμφωνία με την Αίγυπτο, προσθέτοντας ότι έχει συνεχίσει η συζήτηση με την ίδια την Exxon όσον αφορά την εμπορευματοποίηση αυτών των κοιτασμάτων περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Μιχάλης Δαμιανός σημείωσε ότι οι συζητήσεις για το κοίτασμα Ishai είναι στο τελικό στάδιο. «Λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι η επικοινωνία και οι διαπραγματεύσεις κάποια καθυστέρηση αναγκαστικά θα την έχουν», εξήγησε.

«Δεν είναι αναγκαστικό να υπάρξει συμφωνία για το Ishai για να προχωρήσει η ίδια η Chevron με την αξιοποίηση του κοιτάσματος ‘’Αφροδίτη’’ και γι’ αυτό και προχωράμε, αλλά προφανώς θα βοηθήσει αρκετά αν υπάρξει αυτή η συμφωνία», είπε.

«Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και σε αυτό το θέμα. Έχουν κλείσει αρκετά θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά όσον αφορά το νομικό πλαίσιο των συμφωνιών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μήνες θα κλείσει και το Ishai», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ