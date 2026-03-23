Yπάρχουν άμεσα και ανακουφιστικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν εξαιτίας της αναμενόμενης ανόδου στο κόστος της ενέργειας αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

Σημειώνει πώς οι λύσεις που θα δώσουν φθηνότερο ηλεκτρισμό, στις οποίες αναφέρθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, "προϋποθέτουν εκτενείς δημόσιες επενδύσεις, το κόστος των οποίων θα εεπιβαρύνει τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους".

Επαναφέρει εισηγήσεις του ΕΤΕΚ για ρυθμίσεις στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, "ώστε μέρος του οικονομικού οφέλους από τα εμπορικά φωτοβολταϊκά πάρκα και της ιδιωτικής εμπορικής αποθήκευσης- λόγω χαμηλότερου κόστους από τη συμβατική παραγωγή- να μετακυλίεται σε μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας προς όφελος των πολλών, οι οποίοι θα επωμιστούν το βάρος των δημόσιων επενδύσεων".

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρει επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής του κόστους διοξειδίου του άνθρακα στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού το οποίο, για το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο, φτάνει το 19%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται μόλις 11%, όπως αναφέρει.

Ο κ. Κωνσταντή αναφέρει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να εστιάσουμε στην αρχή της ενεργειακής απόδοσης πρώτα, καθώς σε ένα απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα με μεγάλη εποχική διακύμανση στη ζήτηση ηλεκτρισμού, "η υπερέμφαση στην παραγωγή από ΑΠΕ είναι πολιτικά προσφιλής, αλλά έχει δομικούς περιορισμούς".

Αναφέρει επίσης ότι η μετάβαση από τις μεμονωμένες χορηγίες σε φορολογικά κίνητρα θεωρείται πιο σταθερή και αποτελεσματική προσέγγιση, "καθώς ενισχύει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και μειώνει τις στρεβλώσεις".

Καλεί επίσης το κράτος "να επιδείξει ειδική μέριμνα προς τους ευάλωτου καταναλωτές, πέραν των μέχρι σήμερα πρακτικών, με πιο ενεργό ρόλο , σε συνεργασία με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε η παρέμβαση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα του κάθε ευάλωτου νοικοκυριού να υποβάλει αίτηση, να συγχρηματοδοτήσει ή να διαχειριστεί διαδικασίες".

Καλεί να γίνει καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των ευάλωτων νοικοκυριών σε ζητήματα ενεργειακής φτώχειας και, στη συνέχεια, μέσω κεντρικής οργάνωσης στην αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ψυγείων και κινητών συσκευών θέρμανσης ή στη λήψη άμεσων και προσιτών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αναξιοπαθούντων, με σαφή συνυπολογισμό και των ζητημάτων ασφάλειας.

Προσθέτει παράλληλα ότι στην Κύπρο φόροι και έσοδα από CO₂ ενισχύουν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό και εξηγεί ότι η υπερεξάρτηση αυτή, σε συνδυασμό με διαχρονικές στρεβλώσεις της αγοράς, "επιβαρύνει πολίτες και επιχειρήσεις".

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, αυτό αναδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη "για διαφάνεια στη διαχείριση των ενεργειακών εσόδων και για μηχανισμούς επιστροφής των επιπλέον χρημάτων που προκύπτουν από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση στην κοινωνία, ώστε η ενέργεια να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και όχι ως εργαλείο είσπραξης".

Πηγή: ΚΥΠΕ