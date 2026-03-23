Η ΑΗΚ Προμήθεια ανακοίνωσε ότι προχωρεί στη δεύτερη φάση της δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας, επεκτείνοντας την αποστολή δωροκουπονιών αξίας €20 για αγορά λαμπτήρων LED και στους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες της και πως η περίοδος ισχύος τους είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στην ανακοίνωση η Αρχή προσθέτει πως η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στήριξη των νοικοκυριών στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, δωροκουπόνια είχαν αποσταλεί στους ευάλωτους οικιακούς πελάτες της ΑΗΚ Προμήθεια, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών τους και την ενθάρρυνση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών λύσεων φωτισμού, αναφέρει περαιτέρω ότι τώρα η δράση επεκτείνεται ώστε να καλύψει όλους τους οικιακούς πελάτες της ΑΗΚ Προμήθεια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιούς, ενεργοβόρους λαμπτήρες με ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες LED.

Τα κουπόνια αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς ανεξάρτητα από τον λογαριασμό και εξαργυρώνονται αποκλειστικά για την αγορά συγκεκριμένων λαμπτήρων LED στα καταστήματα των συμβαλλόμενων συνεργατών σε όλες τις πόλεις, αναφέρεται περαιτέρω και σημειώνεται ότι τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας και της δέσμευσής της για προσβασιμότητα, η ΑΗΚ Προμήθεια έχει μεριμνήσει ώστε τα δωροκουπόνια να περιλαμβάνουν και γραφή Braille, διευκολύνοντας και τα άτομα με προβλήματα όρασης, διευκρινίζεται

Αναφέρεται τέλος ότι η αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων με λαμπτήρες LED αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική αλλαγή που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂ και πως μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η ΑΗΚ Προμήθεια ενθαρρύνει τους πελάτες της να υιοθετήσουν πρακτικές που συμβάλουν ενεργά στην εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη μετάβαση.

