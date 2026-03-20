Τη δέσμευση της Κύπρου για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ως αναπόσπαστου μέρους μιας Ενεργειακής Ένωσης χωρίς αποκλεισμού εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) Κυριάκος Ιορδάνου στο Ετήσιο Συνέδριο του Energy Poverty Advisory Hub, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 και 18 Μαρτίου 2026.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι στον χαιρετισμό του κατά το συνέδριο, ο κ. Ιορδάνου τόνισε ότι η ενεργειακή φτώχεια παραμένει μια από τις πλέον πιεστικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, επηρεάζοντας περίπου 42 εκατομμύρια ανθρώπους και απαιτώντας συντονισμένες, τεκμηριωμένες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει την ενεργειακή φτώχεια στο επίκεντρο μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακής μετάβασης.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κύπρο, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒ παρουσίασε τα στοχευμένα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Ειδική Οικιακή Διατίμηση (με κώδικα 08), η οποία παρέχει μειωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 20% χαμηλότερες) σε περισσότερα από 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και σχέδια χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση που καλύπτουν έως και το 80% του επιλέξιμου κόστους για ευάλωτους καταναλωτές.

Επιπλέον, υλοποιούνται μέτρα ατομικής στήριξης που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, έως και 100% χρηματοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και έως 80% χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και ενεργειακά μη αποδοτικών οικιακών συσκευών.

Ο κ. Ιορδάνου αναφέρθηκε, επίσης, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2030, το οποίο θέτει ενδεικτικό στόχο για μείωση της ενεργειακής φτώχειας κατά 10% έως το 2030, καθώς και στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Φτώχεια.

Το εν λόγω Σύστημα, εξήγησε, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του συντονισμού πολιτικής και της στήριξης σε τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας Εθνικού Παρατηρητηρίου, δικτύων εμπειρογνωμόνων και Τοπικών Ενεργειακών Κόμβων, οι οποίοι θα συνδράμουν στον εντοπισμό ευάλωτων νοικοκυριών.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒ, αφού ευχαρίστησε το Energy Poverty Advisory Hub για την πρόσκληση και διαβίβασε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο του, υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της γεωπολιτικής αστάθειας και της μεταβλητότητας των αγορών, καθώς και τον ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων στην παροχή προσιτής, τοπικά παραγόμενης καθαρής ενέργειας προς τους πολίτες, καταλήγει η ανακοίνωση.

