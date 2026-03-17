«ΝΟΤΑΜ» έναντι της ΝΟΤΑΜ A0345/26 της ΚΔ υποστηρίζει ότι εξέδωσε το «υπουργείο μεταφορών» του ψευδοκράτος με το πρόσχημα ότι «εμπίπτει στον εναέριο χώρο του Ερτζιάν».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπουργείου» αναφέρει ότι η NOTAM της ΚΔ αφορά μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή που καλύπτει τα νότια και ανατολικά του νησιού για πιθανές στρατιωτικές δραστηριότητες εκεί.

Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι «η ΤΔΒΚ είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και πληροφοριών αεροπορίας στον δικό της εναέριο χώρο» και η ΝΟΤΑΜ της ΚΔ είναι «άκυρη και άκυρη».

Πηγή: ΚΥΠΕ