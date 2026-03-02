Παρεμβάσεις για βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού ζήτησε ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), σε συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΗ, η συνάντηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία και μελλοντική πορεία της αγοράς ηλεκτρισμού, με τον ΣΑΗ να παρουσιάζει τον ρόλο και την αποστολή του, ως εκπροσώπου της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).

«Με γνώμονα ότι η αγαστή συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα αποτελεί το «κλειδί» για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου κατέγραψε τις στρεβλώσεις και τα λειτουργικά προβλήματα που εντοπίστηκαν τους τελευταίους μήνες από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της ΑΑΗ», αναφέρει ο ΣΑΗ στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «επισήμανε την ανάγκη για στοχευμένες ρυθμιστικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών».

Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε τη δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας εργασίας για την αγορά ηλεκτρισμού, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, για «θεσμοθέτηση δομημένης διαβούλευσης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα, να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των ρυθμιστικών αποφάσεων και να προωθούνται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, με ζητούμενο τη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των καταναλωτών», όπως αναφέρει.

Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του τερματικού στο Βασιλικό, για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, καθώς και τον ρόλο του στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ