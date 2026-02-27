«Η Cyta ζητά να έχει τις ίδιες δυνατότητες που ισχύουν για τους υπόλοιπους παρόχους», αναφέρει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι η επικαιροποίηση του νόμου της αποκαθιστά την ίση μεταχείριση και διασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού για όλους.

Με αφορμή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή για την επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου και την προτεινόμενη δραστηριοποίησή της στον τομέα της ενέργειας, η Cyta παραθέτει έξι βασικά δεδομένα για αυτή την πρωτοβουλία, αναφέροντας ότι η αγορά ενέργειας χρειάζεται ίσους όρους για όλους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ενεργειακή αγορά λειτουργεί ήδη σε συνθήκες ανταγωνισμού, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς. «Η Cyta ζητά να έχει τις ίδιες δυνατότητες που ισχύουν για τους υπόλοιπους παρόχους. Η επικαιροποίηση του νόμου της αποκαθιστά την ίση μεταχείριση και διασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού για όλους», αναφέρει.

Τονίζει παράλληλα ότι η στρατηγική της είναι στοχευμένη και αφορά καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητες ενεργειακές λύσεις, όπως είναι ενοικιαστές, κάτοικοι πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Σημειώνει ότι η απόφαση της Βουλής θα καθορίσει αν οι πολίτες αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτή, πράσινη ενέργεια.

Επισημαίνει παράλληλα ότι η συμμετοχή της Cyta ενισχύει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς θα συνεργαστεί με παραγωγούς ΑΠΕ και θα επενδύσει σταδιακά σε ιδιοπαραγωγή και αποθήκευση. Στο δελτίο Τύπου σημειώνει ότι η παρουσία της μπορεί να επιταχύνει νέες επενδύσεις και να διευρύνει την πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικότερη ενέργεια. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση προχωρά με διαφάνεια και ισότιμους κανόνες συμμετοχής.

Η Cyta επιδιώκει ισότιμη συμμετοχή, υπό τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε πάροχο, υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου του Οργανισμού, θέση που συνοδεύεται από τη διαβεβαίωση ότι η δραστηριοποίησή της θα πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Προσθέτει παράλληλα ότι οι τιμές και οι όροι καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Όπως αναφέρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αγορές ενέργειας και τεχνολογίας συγκλίνουν, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υπηρεσιών που προσφέρουν νέες επιλογές και μετρήσιμα οφέλη στους πολίτες. «Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική με θεσμική ωριμότητα και στρατηγική προσαρμογή», σημειώνει.

Καταληκτικά αναφέρει ότι η Cyta έχει διαχρονικά συνδεθεί με την εξέλιξη και την πρόοδο της Κύπρου και, με μετρήσιμη συνεισφορά στην οικονομία και διεθνώς αναγνωρισμένη παρουσία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σημειώνει επίσης ότι η ίδια αξιοπιστία μπορεί να ενισχύσει και τον τομέα της ενέργειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές, διαφάνεια και ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη.

