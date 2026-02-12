Την ώρα που στην Άγκυρα συζητούνταν η «θετική ατζέντα» και η ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων με την Ελλάδα, η Τουρκία ανακοίνωνε την απόκτηση δικαιωμάτων εξόρυξης πετρελαίου στη Λιβύη, σε περιοχές που –κατά πάσα πιθανότητα– εμπίπτουν εντός των ορίων του τουρκο-λιβυκού μνημονίου.

Το μπλοκ των 10.300 τ.χλμ. ανοικτά της Βεγγάζης

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο Χ ότι η Τουρκική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου TPAO, ‘κέρδισε’ τους διαγωνισμούς που είχε προκηρύξει η Λιβύη για αδειοδοτήσεις ενεργειακών οικοπέδων και σε κοινοπραξία με την ισπανική REPSOL και την ουγγρική MOL, θα πραγματοποιήσει έρευνες στα ανοικτά της Βεγγάζης και, μαζί με τη REPSOL, στη λεκάνη της Σύρτης.

«Η TPAO θα διεξάγει τις δραστηριότητές της στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης μέσω ενός κονσόρτσιουμ που έχει δημιουργήσει με τις εταιρείες Repsol και MOL Group. Το κονσόρτσιουμ θα διεξάγει δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων σε ένα μπλοκ έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά της Βεγγάζης, σε στρατηγική θέση στη Μεσόγειο Θάλασσα», ανέφερε, προσδιορίζοντας ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης, όπου κυριαρχεί ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ. Αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί χάρτες και ακριβή χωροταξικά στοιχεία, εκτιμάται ότι τα οικόπεδα ενδέχεται να εμπίπτουν εντός των ορίων του τουρκο-λιβυκού μνημονίου του 2019, γεγονός που προσδίδει στη συμφωνία σαφή γεωπολιτική διάσταση.

Χερσαία προοπτική στη λεκάνη της Σύρτης

Παράλληλα με το θαλάσσιο μέτωπο, η TPAO στρέφεται και προς μία από τις πλέον παραγωγικές περιοχές της Λιβύης.

«Στις χερσαίες περιοχές, η TPAO θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες εξερεύνησης στην περιοχή της Sirte Baseni, σε συνεργασία με την Repsol. Σε αυτή την περιοχή, που είναι μία από τις πιο παραγωγικές κοιλάδες υδρογονανθράκων της Λιβύης, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες νέων ανακαλύψεων σε μια έκταση 8.200 τετραγωνικών μέτρων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Η λεκάνη της Σύρτης αποτελεί διαχρονικά τον πυρήνα της λιβυκής παραγωγής, γεγονός που καθιστά την τουρκική παρουσία εκεί ιδιαίτερα σημαντική από οικονομική άποψη.