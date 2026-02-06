Η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO και η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για πιθανή συνεργασία σε έργα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Τούρκος Yπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, διευκρινίζοντας ότι το μνημόνιο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά θέτει το πλαίσιο για την αξιολόγηση κοινών projects εντός Τουρκίας και στο εξωτερικό.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και διεθνοποίηση της TPAO, ενώ ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις συνεργασίας με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η ExxonMobil.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων η Μαύρη Θάλασσα, καθώς και διεθνή ενεργειακά projects.

Πηγή: ΚΥΠΕ