Τον καθοριστικό ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του διαμετακομιστικού εμπορίου για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού, χαιρετίζοντας την τελετή απονομής των IN Business Supply Chain & Logistics Awards, στο πλαίσιο της 19ης Έκθεσης Supply Chain & Logistics. Παράλληλα σημείωσε τη στήριξη της Πολιτείας σε επενδύσεις, που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο, κατά την οποία ο κλάδος μετασχηματίζεται ραγδαία. Σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, οι αυτοματισμοί και οι πράσινες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν το πλαίσιο, στο οποίο οι επιχειρήσεις παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν προϊόντα και υπηρεσίες.

«Ο τομέας των logistics αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Γι’ αυτό και η Πολιτεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, στηρίζοντας πρωτοβουλίες, επενδύσεις και έργα που ενισχύουν την τεχνολογική αναβάθμιση, τις υποδομές και την πράσινη μετάβαση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου διευρύνει τις προοπτικές για ανάπτυξη της χώρας στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

«Στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εργαζόμαστε συστηματικά για τη διαμόρφωση συνθηκών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της κυπριακής επιχειρηματικότητας», είπε.

Παράλληλα ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια, με τη μεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζει ο τομέας του διαμετακομιστικού εμπορίου, καταγράφεται σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων του κλάδου που εγκαθίστανται εντός των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών.

«Σήμερα είναι εγκατεστημένες στις εν λόγω Περιοχές συνολικά δεκατρείς επιχειρήσεις διαμετακομιστικού εμπορίου, εκ των οποίων οι επτά στη Λεμεσό, αξιοποιώντας την εγγύτητα της πόλης με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κύπρου», είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης «Ανταγωνιστικότητας και Καταρτισμού Σχεδίου Δράσης για την Αποτελεσματική Προώθηση Υπηρεσιών στο Εξωτερικό», η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2025, ο τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών αντιμετωπίζει προκλήσεις που περιορίζουν την εξαγωγική του δυναμική. Σε αυτό το πλαίσιο, συμπλήρωσε, οι πρωτοβουλίες και οι λύσεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της 19ης αυτής Έκθεσης Supply Chain & Logistics –από τεχνολογίες παρακολούθησης προϊόντων σε πραγματικό χρόνο και συστήματα που εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της μεταφοράς, μέχρι έξυπνες αποθήκες, εφαρμογές ρομποτικής, συστήματα διαχείρισης στόλου και πράσινες υποδομές– αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, το Υπουργείο βλέπει ιδιαίτερα θετικά τη δυναμική του τομέα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση των εξαγωγικών μας προσπαθειών.

Τόνισε ακόμα ότι η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών δεν αποτελούν μόνο ευρωπαϊκές δεσμεύσεις –είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

