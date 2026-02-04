Συνεχίζεται και τον Φεβρουάριο η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στην περιοχή Νέου ΓΣΠ, στην περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη και αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, Λεωφόρου Λεμεσού, Δρόμος Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Οδών Καντάρας, Αργολίδος, Δημοκρατίας, Χριστοφόρου Καή και Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου μέχρι και το ύψος Γυμνασίου Γερίου.

Στη Λεμεσό, θα εγκατασταθούν βόρεια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας από το ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου μέχρι και το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως ενώ στη Λάρνακα στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, Λύσου Σανταμά, Ανδρέα Μουζάκη και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίας Σοφίας και εκατέρωθεν της Οδού Κυριάκου Μάτση στα Λειβάδια μέχρι το ύψος της Οδού Παύλου Λιασίδη.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, στην επαρχία Αμμοχώστου θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στη Δερύνεια, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγία Μαρίνας, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου μέχρι το οδόφραγμα Δερύνειας και εκατέρωθεν των Οδών Σταδίου και Ομονοίας και Λεωφόρου Ελευθερίας.

Έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν και στην Γεροσκήπου στην περιοχή μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Ιπποκράτους, Γιάννη Κοντού, Ιγνατίας και Λεωφόρου Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αναφέρεται καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ