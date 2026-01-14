Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι «να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και αξιόπιστη ενεργειακή προσφορά», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κύπρος θα οδηγήσει την ΕΕ προς ένα «αποκεντρωμένο και ψηφιοποιημένο ενεργειακό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για το 2030 και το 2050».

Ο κ. Δαμιανός παρουσίασε το όραμα της Κυπριακής Προεδρίας για μια ανοιχτή και ανταγωνιστική Ευρώπη στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της ΕΕ, οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο με αφορμή την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπουργός καλωσόρισε θερμά τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. «Ο ρόλος σας στην ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της δουλειάς μας», είπε.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία για τα επόμενα έξι μήνες με δέσμευση να προωθήσει τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και προτεραιότητες, προσθέτοντας: «Μαζί, θα εργαστούμε για την ενίσχυση της Ένωσης, την προώθηση της αλληλεγγύης και τη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και τις ευκαιρίες του αύριο».

Αναφερόμενος στην οπτική ταυτότητα της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι εμπνέεται από το παραδοσιακό κέντημα, ένα σύμβολο που «αντιπροσωπεύει την κοινότητα, την ποικιλομορφία και την ενότητα.»

«Για την Κύπρο, αυτή η συμβολική σημασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντανακλά τόσο τη δύναμη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος όσο και την δική μας επιθυμία για ενοποίηση,» ανέφερε. Το σύνθημα της Προεδρίας, «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο», όπως είπε, «αντανακλά την εστίασή μας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, καθώς μια ανταγωνιστική Ευρώπη αποτελεί τη βάση της αυτονομίας της».

Στον ενεργειακό τομέα, ο κ. Δαμιανός ανέπτυξε τις τρεις βασικές προτεραιότητες της Κύπρου, λέγοντας ότι «η ενέργεια πρέπει να είναι προσιτή για όλους, προστατεύοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά». Επισήμανε ότι η Κύπρος δεσμεύεται να εξασφαλίσει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα εργαστεί για τη δημιουργία μιας «πραγματικά ενωμένης ενεργειακής ένωσης, βελτιώνοντας τις διασυνοριακές υποδομές και επεκτείνοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης».

«Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και αξιόπιστη ενεργειακή προσφορά,» πρόσθεσε. Επίσης, τόνισε ότι η Κύπρος θα οδηγήσει την ΕΕ προς ένα «αποκεντρωμένο και ψηφιοποιημένο ενεργειακό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για το 2030 και το 2050».

Για τη βιομηχανία, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο Νόμος για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας, ο οποίος «αναμένεται να παρουσιαστεί στις 29 Ιανουαρίου 2026 και στοχεύει στην επιτάχυνση της αποανθρακοποίησης σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα».

«Η Κύπρος θα ηγηθεί συζητήσεων για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης», κατέληξε.

Ο κ. Δαμιανός έκλεισε την ομιλία του με μια πρόσκληση για συνεργασία. «Μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον κοινό σκοπό, θα ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και θα εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και ευημερούν μέλλον για όλους».

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν κρίσιμες συναντήσεις, με το πρώτο επίσημο Συμβούλιο Ενέργειας να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ