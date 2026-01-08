Η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO και μονάδα της ExxonMobil υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης που επεκτείνει τη συνεργασία τους σε νέες περιοχές έρευνας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Σε γραπτή δήλωση του υπουργείου, ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε συγκεκριμένα:



Υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταξύ της εθνικής μας εταιρείας πετρελαίου TPAO και της θυγατρικής της ExxonMobil, ESSO Exploration International Limited, το οποίο καλύπτει νέα οικόπεδα έρευνας στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και άλλες διεθνείς περιοχές που θα καθοριστούν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και να ανοίξουμε τον δρόμο για νέες ανακαλύψεις, συνδυάζοντας τις τεχνικές δυνατότητες της χώρας μας σε έρευνα και γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil στις υπεράκτιες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του οράματός μας για μια Τουρκία ενεργειακά ανεξάρτητη, προωθούμε την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής μας ικανότητας μέσω διεθνών συνεργασιών, προχωρώντας σταθερά προς τον στόχο να καταστεί η χώρα μας ενεργειακός κόμβος και περιφερειακό κέντρο της περιοχής.



