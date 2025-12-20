Παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, όπως ήταν προγραμματισμένο, η μελέτη (gap analysis) που διενήργησε ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό, στην οποία καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εναπομεινάντων εργασιών του όλου έργου (προβλήτα, χερσαίο τερματικό και δίκτυο), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), Γιώργος Ασιήκαλης.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι στο τελικό στάδιο βρίσκεται η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στην πλωτή μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) «Προμηθέα», το οποίο βρίσκεται αυτή την στιγμή σε αγκυροβόλιο στην Μαλαισία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι η μελέτη (gap analysis) για το τερματικό στο Βασιλικό θα τύχει αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΤΥΦΑ και σε περίπου 15 μέρες θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΦΑ για να λάβει τις αποφάσεις του σε σχέση με το πως θα πρέπει να προχωρήσει το όλο έργο.

Αναφορικά με τον «Προμηθέα», ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι οριστικοποιείται η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα» και μέσα στον Ιανουάριο θα γίνει η επιθεώρηση από τον νηογνώμονα (Lloyd’s) ώστε να δώσει την πιστοποίηση του ότι οι αλλαγές στο πλοίο έχουν γίνει όπως έπρεπε.

«Οτιδήποτε τροποποιήσεις γίνουν πρέπει να πιστοποιούνται από νηογνώμονα», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης εντός Ιανουαρίου «το πλοίο θα είναι έτοιμο πλέον για να πλεύσει σε τερματικό για την ολοκλήρωση της τελικής πιστοποίησης του ως FSRU».

Ο Πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ είπε στο ΚΥΠΕ ότι επί τούτου διεξάγεται μελέτη «για να δούμε σε ποιο λιμάνι θα πλεύσει για να γίνει η πιστοποίηση».

Αυτό που εξετάζεται, όπως είπε, είναι κατά πόσον ο «Προμηθέας» θα πάει σε κάποιο τερματικό στο εξωτερικό ή αν θα έρθει στην Κύπρο για να πιστοποιηθεί στο δικό μας τερματικό, στο Βασιλικό, συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι το τελευταίο θα εξαρτηθεί από το πότε θα ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες εργασίες στο Βασιλικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ