Το Ισραήλ υπέγραψε τη «μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία» του με την Αίγυπτο, συνολικής αξίας περίπου 28 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυπουργός της χώρας Βενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 14,5 δισ. ευρώ από τη συμφωνία θα καταλήξουν απευθείας στα κρατικά ταμεία.

Πηγή που μίλησε νωρίτερα στην Jerusalem Post ανέφερε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία ύψους 35 δισ. δολαρίων (περίπου 32 δισ. ευρώ) για την εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ προς την Αίγυπτο, με ορίζοντα έως το 2040.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική κυβέρνηση πίεσε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.





BREAKING: Netanyahu approves Israel’s largest-ever gas deal with Egypt, worth $35 billion.



"I approved the deal after I ensured our security interests and other vital interests, and I will not detail all of them here." pic.twitter.com/uZcUXuLbHt — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις

«Εργαζόμαστε για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στα χωρικά μας ύδατα και η οικονομία μας συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Η συμφωνία αυτή ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ισραήλ ως περιφερειακής ενεργειακής δύναμης και συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η συμφωνία υποχρεώνει τις εταιρείες «να πωλούν φυσικό αέριο σε καλή τιμή προς όφελος των πολιτών του Ισραήλ».

Σε συμβολικό τόνο, ο Νετανιάχου συνέδεσε την ανακοίνωση με τη γιορτή της Χανουκά:

«Σήμερα, στο τέταρτο κερί της Χανουκά, φέραμε άλλο ένα δοχείο λαδιού στο κράτος του Ισραήλ. Αυτή τη φορά, όμως, η φλόγα δεν θα καίει για οκτώ ημέρες, αλλά για δεκαετίες».





BREAKING: Netanyahu approves unprecedented 35$ billion natural gas deal with Egypt https://t.co/NV9Oibf4iX — Barak Ravid (@BarakRavid) December 17, 2025

Στο φόντο συνάντηση Νετανιάχου – Σίσι

Σύμφωνα με το Ynet, η συμφωνία φυσικού αερίου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για μια τριμερή συνάντηση Ισραήλ–Αιγύπτου–ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του μήνα.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ την αποχώρηση από τους διαδρόμους Φιλαδέλφεια και Νετζαρίμ.

«Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. «Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο δημιουργεί αλληλεξάρτηση, φέρνει τις χώρες πιο κοντά, ενισχύει μια πιο “θερμή” ειρήνη και μειώνει τον κίνδυνο πολέμου».