Το βιομηχανικό και ενεργειακό όραμα της Κύπρου βρέθηκε στο επίκεντρο επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στο Βασιλικό από τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, Μάνις, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στις υποδομές και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Λιμένων Κύπρου, κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού, ενός έργου εθνικής σημασίας που υλοποιείται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της χώρας του για συνεργασίες στον τομέα των υποδομών και αναγνώρισε τη στρατηγική θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου κόμβου διαμετακόμισης και επιχειρηματικού εταίρου στην περιοχή.

Την Αρχή Λιμένων Κύπρου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ζενόνας Απόστολος, η αντιπρόεδρος, Χριστιάνα Ιακωβίδου, ο γενικός διευθυντής, Άνθιμος Χριστοδουλίδης, καθώς και ο διευθυντής του λιμανιού Λάρνακας, Μιχάλης Κεφαλονίτης.

Ο πρόεδρος της Αρχής Λιμένων τόνισε ότι το λιμάνι Βασιλικού αποτελεί επένδυση με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία, σημειώνοντας ότι η λειτουργία του θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και προσελκύοντας νέες επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Αρχής ανέπτυξε αναλυτικά τον σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική του ευελιξία και στον ρόλο του ως πολυλειτουργικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του λιμανιού.