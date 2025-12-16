Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, έκρουσε εκ νέου τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, προειδοποιώντας ότι τυχόν κατάρρευσή του θα οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια εξαιρετικά ευάλωτη θέση, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά, με άμεσο όφελος για την Τουρκία.

Μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η Κύπρος έχει ήδη αναλάβει συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοηθούν χωρίς κόστος. Υπενθύμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει 302 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του έργου, ενώ η Λευκωσία ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον 190 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, ακόμη και αν το καλώδιο δεν ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γεωπολιτική διάσταση, τονίζοντας ότι το GSI αποτέλεσε στρατηγική επιτυχία για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς απέτρεψε την ένταξη της Τουρκίας στους ενεργειακούς σχεδιασμούς του ευρωπαϊκού δικτύου. Όπως είπε, ενδεχόμενη εγκατάλειψη του έργου θα ισοδυναμούσε με «τεράστια γεωπολιτική νίκη για την Τουρκία» και με σοβαρή ήττα για την Κύπρο, η οποία κινδυνεύει να παραμείνει ενεργειακά απομονωμένη.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέρριψε τα επιχειρήματα περί υπέρμετρου γεωπολιτικού κινδύνου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ήδη εγκρίνει τη βιωσιμότητά του μέσω τεχνοοικονομικών μελετών. Τόνισε μάλιστα ότι η Κύπρος δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική του «τι επιτρέπει η Τουρκία», καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε, όπως είπε, σε καθεστώς έμμεσης επιτήρησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι κρίσιμη και για τους Κύπριους καταναλωτές, καθώς θα επιτρέψει για πρώτη φορά την εισαγωγή φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος από το ευρωπαϊκό δίκτυο, περιορίζοντας τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Κλείνοντας, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για τη διάσωση του έργου, επισημαίνοντας ότι η αποτυχία του GSI θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο οικονομικά, αλλά και εθνικά και γεωπολιτικά, με την Τουρκία να αναδεικνύεται σε βασικό κερδισμένο.